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ISW: Росіянам буде важко взяти Слов'янськ через Сіверський Донець

Анастасія КалатурП'ятниця, 10 червня 2022, 03:22

Російські війська досягли незначних успіхів на північ від Слов'янська, але, ймовірно, зіштовхнуться з труднощами під час штурму міста через тактичні проблеми, пов'язані з форсуванням Сіверського Донця.

Джерело: американський Інститут дослідження війни

Деталі: Зазначається, що російські війська наступали на Слов'янськ з південного сходу від Ізюма. Вони, ймовірно, намагаються використати свій контроль над районом навколо Святогірська, щоб просунутися у бік Слов'янська.

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ISW пише, що спробам росіян просунутися до Слов'янська, ймовірно, заважає Сіверський Донець, який їм доведеться успішно перетнути на північ (в районі Святогірська-Тетянівки) і на схід від Слов'янська (в районі Райгородка), щоб просунутися до міста.

Російські війська продовжували наземні, повітряні та артилерійські атаки на схід від Бахмута і 9 червня досягли поступових успіхів. Зокрема російські війська досягли часткового успіху в Комишувасі та Ротах. Крім того, російські війська продовжували безуспішні атаки на Нагірне та Миколаївку.

Нагадаємо: Як повідомляли в Генштабі, російські загарбники зосереджують свої зусилля на підготовці для подальших наступальних дій в напрямку  Слов’янська, обстрілюють цивільну та військову інфраструктуру. 

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Теми: Донецька областьвійнаРосія
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