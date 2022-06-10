ISW: Россиянам будет трудно взять Славянск из-за Северского Донца

Российские войска добились незначительных успехов к северу от Славянска, но, вероятно, столкнутся с трудностями при штурме города из-за тактических проблем, связанных с форсированием Северского Донца.

Источник: американский Институт исследования войны

Детали: Отмечается, что российские войска наступали на Славянск с юго-востока от Изюма. Они, вероятно, пытаются использовать свой контроль над районом вокруг Святогорска, чтобы продвинуться в сторону Славянска.

ISW пишет, что попыткам россиян продвинуться к Славянску, вероятно, мешает Северский Донец, который им придется успешно пересечь на север (в районе Святогорска-Тетяновки) и к востоку от Славянска (в районе Райгородка), чтобы продвинуться к городу.

Российские войска продолжали наземные, воздушные и артиллерийские атаки к востоку от Бахмута и 9 июня добились постепенных успехов. В частности, российские войска достигли частичного успеха в Камышевахе и Ротах. Кроме того, российские войска продолжали безуспешные атаки на Нагорное и Николаевку.

Напомним: Как сообщали в Генштабе, российские захватчики сосредотачивают свои усилия на подготовке для дальнейших наступательных действий в направлении Славянска, обстреливают гражданскую и военную инфраструктуру.