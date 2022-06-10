В МАГАТЕ попередили про "смертельний удар" від Ірану по відновленню ядерної угоди

Іран може завдати "смертельного удару" по шансах на відродження ядерної угоди 2015 року, якщо демонтує майже все обладнання для моніторингу Міжнародного агентства з атомної енергії, встановлене в рамках угоди.

Джерело: очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі, Reuters

Деталі: Як повідомляється, Іран попередив про відплату, якщо Рада управляючих МАГАТЕ, що складається з 35 країн, ухвалить резолюцію США, Франції, Британії та Німеччини, яка критикує Тегеран за його нездатність пояснити сліди урану, виявлені на незаявлених об'єктах. Резолюція була ухвалена.

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Іран повідомив агентству відразу, що планує демонтувати обладнання, включаючи 27 камер МАГАТЕ, що є "майже всім" додатковим обладнанням для моніторингу, встановленим відповідно до угоди 2015 року.

Це залишає можливість протягом трьох-чотирьох тижнів відновити хоча б частину моніторингу.

Інакше МАГАТЕ втратить здатність збирати воєдино найважливіші ядерні проекти Ірану.

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Офіційні особи США на умовах анонімності сказали Reuters, що навіть після трьох-чотирьохтижневого періоду Іран все ще може надати додаткову інформацію, яка дозволить відновити ядерну угоду.

Гроссі додав, що понад 40 камер МАГАТЕ продовжуватимуть працювати в рамках основного спостереження в Ірані, яке передувало угоді 2015 року.

Нагадаємо:

Переговори про відновлення ядерної угоди 2015 року призупинено з березня - головним чином через те, що Тегеран наполягає на тому, щоб Вашингтон виключив Корпус вартових ісламської революції з американського списку терористичних організацій.

Загальний план домовленості, спрямованої на відродження "ядерної угоди" був по суті узгоджений у березні.

Ядерна угода з Іраном має зняти побоювання США та ЄС щодо створення Тегераном ядерної зброї. Одночасно угода зниме з Ірану обмеження на продажу нафти та газу, що дозволить стабілізувати пропозиції після можливого обмеження закупівель енергоносіїв з РФ.

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