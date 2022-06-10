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В МАГАТЕ попередили про "смертельний удар" від Ірану по відновленню ядерної угоди

П'ятниця, 10 червня 2022, 05:00
В МАГАТЕ попередили про смертельний удар від Ірану по відновленню ядерної угоди
ФОТО: GETTY

Іран може завдати "смертельного удару" по шансах на відродження ядерної угоди 2015 року, якщо демонтує майже все обладнання для моніторингу Міжнародного агентства з атомної енергії, встановлене в рамках угоди.

Джерело: очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі, Reuters

Деталі: Як повідомляється, Іран попередив про відплату, якщо Рада управляючих МАГАТЕ, що складається з 35 країн, ухвалить резолюцію США, Франції, Британії та Німеччини, яка критикує Тегеран за його   нездатність пояснити сліди урану, виявлені на незаявлених об'єктах. Резолюція була ухвалена.

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Іран повідомив агентству відразу, що планує демонтувати обладнання, включаючи 27 камер МАГАТЕ, що є "майже всім" додатковим обладнанням для моніторингу, встановленим відповідно до угоди 2015 року.

Це залишає можливість протягом трьох-чотирьох тижнів відновити хоча б частину моніторингу.

Інакше МАГАТЕ втратить здатність збирати воєдино найважливіші ядерні проекти Ірану.

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Офіційні особи США на умовах анонімності сказали Reuters, що навіть після трьох-чотирьохтижневого періоду Іран все ще може надати додаткову інформацію, яка дозволить відновити ядерну угоду.

Гроссі додав, що понад 40 камер МАГАТЕ продовжуватимуть працювати в рамках основного спостереження в Ірані, яке передувало угоді 2015 року.

Нагадаємо:

  • Переговори про відновлення ядерної угоди 2015 року призупинено з березня  -  головним чином через те, що Тегеран наполягає на тому, щоб Вашингтон виключив Корпус вартових ісламської революції з американського списку терористичних організацій.
  • Загальний план домовленості, спрямованої на відродження "ядерної угоди" був по суті узгоджений у березні.
  • Ядерна угода з Іраном має зняти побоювання США та ЄС  щодо створення Тегераном ядерної зброї. Одночасно угода зниме з Ірану обмеження на продажу нафти та газу, що дозволить стабілізувати пропозиції після можливого обмеження закупівель енергоносіїв з РФ.

Передісторія:

  • Іранська ядерна угода була підписанау 2015 році між Іраном та Групою 5+1 (постійними членами Ради безпеки ООН – США, Великою Британією, Росією, Францією і Китаєм – плюс Німеччиною) та ЄС.
  • Угода вимагала від Тегерану обмежитися виробництвом низькозбагаченого урану, придатного тільки для цивільних цілей, в обмін на зняття міжнародних санкцій.
  • Рівень збагачення урану в іранських програмах не має перевищувати 3,67% – цього достатньо для мирного використання в енергетиці, але замало для ядерної бомби.
  • За президентства Дональда Трампа США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди. У Тегерані заявили, що більше не відчувають себе зв’язаними зобов’язаннями.

Теми: ядерна зброяІран
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