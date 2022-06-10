В МАГАТЭ предупредили о "смертельном ударе" от Ирана по возобновлению ядерного соглашения

Иран может нанести "смертельный удар" по шансам на возрождение ядерного соглашения 2015 года, если демонтирует почти все оборудование для мониторинга Международного агентства по атомной энергии, установленное в рамках соглашения.

Источник: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, Reuters

Детали: Как сообщается, Иран предупредил о возмездии, если Совет управляющих МАГАТЭ, состоящий из 35 стран, примет резолюцию США, Франции, Британии и Германии, критикующую Тегеран за его неспособность объяснить следы урана, обнаруженные на незаявленных объектах. Резолюция была одобрена.

Иран сообщил агентству сразу, что планирует демонтировать оборудование, включая 27 камер МАГАТЭ, являющееся "почти всем" дополнительным оборудованием для мониторинга, установленным в соответствии с соглашением 2015 года.

Это оставляет возможность в течение трех-четырех недель восстановить хотя бы часть мониторинга.

Иначе МАГАТЭ потеряет способность собирать воедино важнейшие ядерные проекты Ирана.

Официальные лица США на условиях анонимности сказали Reuters, что даже после трех-четырехнедельного периода Иран все еще может предоставить дополнительную информацию, которая позволит возобновить ядерное соглашение.

ВИДЕО ДНЯ

Гросси добавил, что более 40 камер МАГАТЭ будут продолжать работать в рамках основного наблюдения в Иране, которое предшествовало соглашению 2015 года.

Напомним:

Переговоры о возобновлении ядерного соглашения 2015 года приостановлены с марта - главным образом из-за того, что Тегеран настаивает на том, чтобы Вашингтон исключил Корпус стражей исламской революции из американского списка террористических организаций.

Общий план договоренности, направленной на возрождение "ядерного соглашения", был по сути согласован в марте.

Ядерное соглашение с Ираном должно снять опасения США и ЕС относительно создания Тегераном ядерного оружия. Одновременно с тем соглашение снимет с Ирана ограничения на продажу нефти и газа, что позволит стабилизировать предложения после возможного ограничения закупок энергоносителей из РФ.

Предыстория: