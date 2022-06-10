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Bloomberg: Данія і Нідерланди проти кандидатства України на вступ в ЄС

Анастасія КалатурП'ятниця, 10 червня 2022, 05:45
ФОТО: GETTY

Нідерланди та Данія  проти надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС.

Джерело: дані Bloomberg       

Деталі: У дипломатичній ноті, з якою ознайомився Bloomberg, Данія заявила, що Україна недостатньо відповідає критеріям, пов'язаним із стабільністю інститутів, які гарантують демократію, верховенство права, права людини, повагу та захист меншин. Києву потрібно "принципово покращити свою законодавчу та інституційну базу", щоб досягти прогресу в усіх цих напрямках.

Данія переконана, що  Україна наразі "загалом на дуже ранній стадії"   готовності взяти на себе зобов'язання щодо членства в ЄС і створити ефективну ринкову економіку  або стати конкурентоспроможною на єдиному ринку.

Bloomberg зазначає, що в минулорічному рейтингу Transparency International Україна посіла 122 місце серед 180 країн.

Більшість країн, включаючи Італію, підтримують заявку. За словами офіційних осіб, знайомих з перебігом переговорів, країни, зокрема Польща, Литва та Ірландія, хочуть, щоб лідери ЄС ухвалили рішення про однозначний результат і надали статус кандидата. Естонія наголосила на необхідності дати надію Україні.

Що передувало:  Віцепрем’єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що три країни ЄС  виступають проти надання Україні статусу кандидата на членство.

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Нагадаємо: Єврокомісія, скоріше за все, 17 червня  розгляне проєкт висновку щодо кандидатства в ЄС України, Молдови та Грузії. З політично чутливих питань Брюссель спершу має домовитися з найвпливовішими державами-членами про те, за яке саме рішення вони готові проголосувати.

Знати більше: Бій за кандидата: хто блокує заявку України на членство в ЄС

Теми: ЄС
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