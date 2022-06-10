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Bloomberg: Дания и Нидерланды против кандидатства Украины на вступление в ЕС

Анастасия КалатурПятница, 10 июня 2022, 05:45
Bloomberg: Дания и Нидерланды против кандидатства Украины на вступление в ЕС
ФОТО: GETTY

Нидерланды и Дания против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Источник: данные Bloomberg

Детали: В дипломатической ноте, с которой ознакомился Bloomberg, Дания заявила, что Украина недостаточно отвечает критериям, связанным со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство права, права человека, уважение и защиту меньшинств. Киеву нужно "принципиально улучшить свою законодательную и институционную базу", чтобы достичь прогресса по всем этим направлениям.

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Дания убеждена, что Украина сейчас "в целом на очень ранней стадии" готовности взять на себя обязательства по членству в ЕС и создать эффективную рыночную экономику или стать конкурентоспособной на едином рынке.

Bloomberg отмечает, что в прошлогоднем рейтинге Transparency International Украина заняла 122-е место среди 180 стран.

Большинство стран, включая Италию, поддерживают заявку. По словам официальных лиц, знакомых с ходом переговоров, страны, в частности Польша, Литва и Ирландия, хотят, чтобы лидеры ЕС приняли решение об однозначном результате и предоставили статус кандидата. Эстония отметила необходимость дать надежду Украине.

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Что предшествовало: Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что три страны ЕС выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство.

Напомним: Еврокомиссия, скорее всего, 17 июня рассмотрит проект заключения о кандидатстве в ЕС Украины, Молдовы и Грузии. По политически чувствительным вопросам Брюссель сначала должен договориться с самыми влиятельными государствами-членами о том, за какое решение они готовы проголосовать.

Знать больше: Бой за кандидата: кто блокирует заявку Украины на членство в ЕС

Темы: ЕС
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