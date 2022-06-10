Гайдай: Росіяни зруйнували на Луганщині чотири десятки будинків
П'ятниця, 10 червня 2022, 07:53
Росіяни зруйнували на Луганщині щонайменше 38 будинків.
Джерело: голова ОДА Луганщини Сергій Гайдай
Деталі: Зокрема 15 будинків зруйновані в Оріховому, шість – у Врубівці, чотири – в Лисичанську, ще чотири – у Гірському. У Нирковому та Миколаївці зруйновано дев’ять будинків.
Серйозних руйнувань зазнало селище Синецький біля Сєвєродонецька.
Нагадаємо: Минулої доби окупанти знищили один із символів Сєвєродонецька – Льодовий палац.