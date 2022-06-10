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Гайдай: Росіяни зруйнували на Луганщині чотири десятки будинків

Анастасія КалатурП'ятниця, 10 червня 2022, 07:53
Гайдай: Росіяни зруйнували на Луганщині чотири десятки будинків
ФОТО: СЕРГІЙ ГАЙДАЙ

Росіяни зруйнували на Луганщині щонайменше 38 будинків.

Джерело: голова ОДА Луганщини Сергій Гайдай

Деталі: Зокрема 15 будинків зруйновані в Оріховому, шість – у Врубівці, чотири  – в Лисичанську, ще чотири – у Гірському. У  Нирковому та Миколаївці зруйновано   дев’ять будинків.

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Серйозних руйнувань зазнало селище Синецький біля Сєвєродонецька.

Нагадаємо: Минулої доби окупанти знищили один із символів Сєвєродонецька – Льодовий палац.

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Теми: Луганська областьвійна
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