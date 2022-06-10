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Гайдай: Россияне разрушили в Луганской области четыре десятка домов

Анастасия КалатурПятница, 10 июня 2022, 07:53
Гайдай: Россияне разрушили в Луганской области четыре десятка домов
ФОТО: сЕРГЕЙ ГАЙДАЙ

Россияне разрушили в Луганской области по меньшей мере 38 домов.

Источник: глава ОГА Луганщины Сергей Гайдай

Детали: В частности, 15 домов разрушены в Орехове, шесть – во Врубовке, четыре – в Лисичанске, еще четыре – в Гирском. В Нирково  и Николаевке разрушены девять домов.

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Серьезные разрушения понес поселок Синецкий возле Северодонецка.

Напомним: За прошедшие сутки оккупанты уничтожили один из символов Северодонецка – Ледовый дворец.

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Темы: Луганская областьвойна
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