Гайдай: Россияне разрушили в Луганской области четыре десятка домов
Пятница, 10 июня 2022, 07:53
Россияне разрушили в Луганской области по меньшей мере 38 домов.
Источник: глава ОГА Луганщины Сергей Гайдай
Детали: В частности, 15 домов разрушены в Орехове, шесть – во Врубовке, четыре – в Лисичанске, еще четыре – в Гирском. В Нирково и Николаевке разрушены девять домов.
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Серьезные разрушения понес поселок Синецкий возле Северодонецка.
Напомним: За прошедшие сутки оккупанты уничтожили один из символов Северодонецка – Ледовый дворец.
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