Гайдай: Россияне разрушили в Луганской области четыре десятка домов

Россияне разрушили в Луганской области по меньшей мере 38 домов.

Источник: глава ОГА Луганщины Сергей Гайдай

Детали: В частности, 15 домов разрушены в Орехове, шесть – во Врубовке, четыре – в Лисичанске, еще четыре – в Гирском. В Нирково и Николаевке разрушены девять домов.

Серьезные разрушения понес поселок Синецкий возле Северодонецка.

Напомним: За прошедшие сутки оккупанты уничтожили один из символов Северодонецка – Ледовый дворец.