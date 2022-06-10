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Росіяни можуть обстрілювати з "Піонів" два райони Миколаєва – мер

Роман ПетренкоП'ятниця, 10 червня 2022, 11:32
наслідки обстрілів миколаєва у червні, фото мерії

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що російські самохідні гармати "Піон" в будь-який момент можуть обстріляти Корабельний та Інгульський райони Миколаєва, оскільки наблизились до міста на потрібну їм відстань.

Джерело: Сєнкевич в інтерв’ю "РБК-Україна"

Пряма мова Сєнкевича: "Росіяни підтягнули самохідні артилерійські установки типу "Піон". Їхня дальність, залежно від снарядів, які вони використовують, складає до 47 кілометрів.

Вони їх перекидають з Криму до Херсонської області. Далі ворожі війська під'їжджають на безпечну для них відстань до Миколаєва і починають гатити. Вони дістають до двох районів – віддаленого району Корабельного і частини Інгульського району міста Миколаєва.

Вони виїжджають з Херсона на 10-15 кілометрів і звідти стріляють в тому радіусі, куди можуть дістати. Наша артилерія б'є на 20-30 кілометрів – вона не дістає до них.

Однак Сили спецоперацій їх дістають. Уже було знищено кілька одиниць цих "Піонів". Проте є інформація, що вони ще підтягують ці установки і накопичують їх у Херсонській області".

Деталі: Сєнкевич вважає, що мета обстрілів по житлових кварталах – це вбивства, психологічна дестабілізація людей, а також демонстрація своєї присутності.

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Чому це важливо: Про артилерійські обстріли неможливо попереджати повітряною тривогою – вони можуть статися в будь-який момент, і часу на підготовку може не бути.

Мерія Миколаєва просить людей покидати місто або хоча б переїхати з небезпечних районів у інші.

Нагадаємо: Під час ранкових обстрілів Миколаєва російськими військами 6 червня постраждали мешканці міста, одна людина загинула.

Теми: МиколаївобстрілвійнаРосія
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