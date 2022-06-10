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Россияне могут обстреливать из "Пионов" два района Николаева – мэр

Роман ПетренкоПятница, 10 июня 2022, 11:32
последствия обстрелов николаева в июне, фото мэрии

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что российские самоходные пушки "Пион" в любой момент могут обстрелять Корабельный и Ингульский районы Николаева, поскольку приблизились к городу на нужное расстояние.

Источник: Сенкевич в интервью "РБК-Украина"

Прямая речь Сенкевича: "Россияне подтянули самоходные артиллерийские установки типа "Пион". Их дальность, в зависимости от используемых ими снарядов, составляет до 47 километров.

Они их перебрасывают из Крыма в Херсонскую область. Дальше вражеские войска подъезжают на безопасное для них расстояние до Николаева и начинают варить. Они получают в два района – удаленный район Корабельный и часть Ингульского района города Николаева.

Они уезжают из Херсона на 10-15 километров и оттуда стреляют в том радиусе, куда могут достать. Наша артиллерия бьет на 20-30 км – она не достает до них.

Однако Силы спецопераций их получают. Уже были уничтожены несколько единиц этих "Пионов". Однако есть информация, что они подтягивают эти установки и накапливают их в Херсонской области".

Детали: Сенкевич считает, что цель обстрелов по жилым кварталам – это убийства, психологическая дестабилизация людей, а также демонстрация своего присутствия.

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Почему это важно: Об артиллерийских обстрелах невозможно предупреждать воздушной тревогой – они могут произойти в любой момент и времени на подготовку может не быть.

Мэрия Николаева просит людей покидать город или хотя бы переехать из опасных районов в другие.

Напомним: Во время утренних обстрелов Николаева российскими войсками 6 июня пострадали жители города, один человек погиб.

Темы: НиколаевобстрелвойнаРосcия
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