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Окупанти з території Росії обстріляли Сумщину та Чернігівщину

Роман ПетренкоП'ятниця, 10 червня 2022, 14:08
Окупанти з території Росії обстріляли Сумщину та Чернігівщину
фото дпсу

10 червня ворожі міномети та артилерія уже 7 разів обстріляли прикордоння Сумщини і Чернігівщини.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Вночі на 10 червня прикордонники зафіксували 3 мінометні обстріли прикордоння Сумщини. Ворог випустив близько 20 мін калібру 120 мм з боку російських населених пунктів Зерново та Страчово Брянської області.

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Ще 10 боєприпасів, випущених з боку російського села Поповка Курської області, розірвалися у Шосткинському районі близько 11 години.

Також, вранці окупанти тричі обстріляли зі ствольної артилерії та мінометів Чернігівщину. Зафіксовано понад 20 вибухів на прикордонній території Новгород-Сіверського району.

 

Нагадаємо: Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що російські самохідні гармати "Піон" в будь-який момент можуть обстріляти Корабельний та Інгульський райони Миколаєва, оскільки наблизились до міста на потрібну їм відстань.

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Теми: РосіяобстрілПрикордонна службавійна
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