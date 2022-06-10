Оккупанты с территории России обстреляли Сумщину и Черниговщину

10 июня вражеские минометы и артиллерия уже 7 раз обстреляли приграничье Сумщины и Черниговщины.

Источник: ГПСУ

Детали: Ночью на 10 июня пограничники зафиксировали 3 минометных обстрела пограничной области. Враг выпустил около 20 мин калибра 120 мм со стороны российских населенных пунктов Зерново и Страчево Брянской области.

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Еще 10 боеприпасов, выпущенных со стороны русского села Поповка Курской области, разорвались в Шосткинском районе около 11 часов.

Также утром оккупанты трижды обстреляли из ствольной артиллерии и минометов Черниговщину. Зафиксировано более 20 взрывов на приграничной территории Новгород-Северского района.

Напомним: Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что российские самоходные пушки "Пион" в любой момент могут обстрелять Корабельный и Ингульский районы Николаева, поскольку приблизились к городу на нужное расстояние.