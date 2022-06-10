Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты с территории России обстреляли Сумщину и Черниговщину

Роман ПетренкоПятница, 10 июня 2022, 14:08
Оккупанты с территории России обстреляли Сумщину и Черниговщину
фото гпсу

10 июня вражеские минометы и артиллерия уже 7 раз обстреляли приграничье Сумщины и Черниговщины.

Источник: ГПСУ

Детали: Ночью на 10 июня пограничники зафиксировали 3 минометных обстрела пограничной области. Враг выпустил около 20 мин калибра 120 мм со стороны российских населенных пунктов Зерново и Страчево Брянской области.

Реклама:

Еще 10 боеприпасов, выпущенных со стороны русского села Поповка Курской области, разорвались в Шосткинском районе около 11 часов.

Также утром оккупанты трижды обстреляли из ствольной артиллерии и минометов Черниговщину. Зафиксировано более 20 взрывов на приграничной территории Новгород-Северского района.

 

Напомним: Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что российские самоходные пушки "Пион" в любой момент могут обстрелять Корабельный и Ингульский районы Николаева, поскольку приблизились к городу на нужное расстояние.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcияобстрелПограничная службавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Росcия
США будут наказывать санкциями за поддержку фиктивных российских выборов в Украине - Блинкен
Год с первой конфискации активов подсанкционного россиянина: в Минюсте отчитались о работе
В российском Брянске беспилотник попал в промышленный объект
Последние новости
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
Все новости...
Реклама: