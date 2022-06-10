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ЗМІ встановили імена 3502 загиблих в Україні російських військових

"Українська правда"П'ятниця, 10 червня 2022, 14:35

Розслідування BBC на основі відкритих джерел встановило імена 3502 російських військових, які загинули під час агресії РФ проти України.

Джерело: російська служба BBC

Дослівно: "Це неповний перелік втрат, але зібрана інформація дозволяє аналізувати те, що відбувається з російською армією під час війни.

Далеко не про всіх загиблих повідомляє місцева влада. Ми постійно знаходимо на кладовищах у різних містах Росії нові свідчення похорону російських військових".

Деталі: У розслідуванні вказується, що 20% встановлених загиблих служили у ПДВ, 19% - у мотострілецьких військах. 17% усіх підтверджених втрат – офіцери.

На кожному цвинтарі частка імен, про які не повідомляла влада РФ, варіюється від 30% до 100%.

До цієї цифри не увійшли російські військові, які зникли безвісти, оскільки неможливо встановити їхнє число, а також загиблі, що вступили в сепаратистські військові угруповання  окупованого Донбасу до 24 лютого 2022 року.

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Станом на 9 червня максимальна кількість загиблих військових із регіону назвала влада та ЗМІ Дагестану — 199. Таким чином, вірогідно, список підтверджених втрат містить щонайменше на 40% - 70% менше загиблих імен, ніж реально поховано в Росії.

Нагадаємо: За даними української розвідки, кількість тіл вбитих військових РФ зростає на окупованій території не лише через великі втрати на фронті, але й тому, що військове керівництво намагається приховати реальні масштаби втрат. Тому практикується так зване "дозоване" відправлення тіл у РФ і максимальне розтягнення цього процесу в часі.

За даними Генерального штабу ЗСУ, з початку вторгнення Росії, в Україні вже знищено 31900 російських окупантів.

Теми: війнаРосія
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