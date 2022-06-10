Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ установили имена 3502 погибших в Украине российских военных

"Украинская правда"Пятница, 10 июня 2022, 14:35

Расследование BBC на основе открытых источников установило имена 3502 российских военных, погибших во время агрессии РФ против Украины.

Источник: русская служба BBC

Дословно: "Это неполный список потерь, но собранная информация позволяет анализировать происходящее с российской армией во время войны.

Далеко не обо всех погибших сообщают местные власти. Мы постоянно обнаруживаем на кладбищах в разных городах России новые свидетельства похорон российских военных".

Детали: В расследовании указывается, что 20% установленных погибших служили в ВДВ, 19% – в мотострелковых войсках. 17% всех подтвержденных потерь – офицеры.

На каждом кладбище доля имен, о которых не сообщали власти РФ, варьируется от 30% до 100%.

В эту цифру не вошли пропавшие без вести российские военные, поскольку невозможно установить их число, а также погибшие, вступившие в сепаратистские военные группировки оккупированного Донбасса до 24 февраля 2022 года.

ВИДЕО ДНЯ

По состоянию на 9 июня максимальное число погибших военных из региона назвали власти и СМИ Дагестана — 199. Таким образом, вероятно, список подтвержденных потерь содержит по меньшей мере на 40% - 70% меньше погибших имен, чем реально похоронено в России.

Напомним: По данным украинской разведки, количество тел убитых военных РФ растет на оккупированной территории не только из-за крупных потерь на фронте, но и потому, что военное руководство пытается скрыть реальные масштабы потерь. Поэтому практикуется так называемая "дозированная" отправка тел в РФ и максимальное продление этого процесса во времени.

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала вторжения России, в Украине уже уничтожены 31900 российских оккупантов.

Темы: войнаРосcия
Главное сегодня

картыАтаки россиян ограничиваются узкими фронтами – военные эксперты

Юг: ВСУ уничтожили группу российских десантников и вражеский состав боеприпасов

Байден придумал, как противостоять росту цен и инфляции из-за действий Путина

Зенитчики Воздушных сил Украины сбили 500-ю цель врага

В Сербии задержали экс-генерала Наумова, сбежавшего в первую ночь войны – источники

Нардепу-коллаборанту Ковалеву заблокировали работу в Раде – СМИ

Все новости...
война
Оккупанты с территории России обстреляли Сумщину и Черниговщину
"Постарели" на 10-15 лет: Ляшко рассказал, как война влияет на здоровье украинцев
Два человека погибли в результате обстрелов на Харьковщине: разрушенные дома, горели леса
Последние новости
06:24
Войной в Украине Россия уничтожает мировой порядок – глава Пентагона
05:58
"Военное преступление" – ООН о смертном приговоре 3 иностранцам в "ДНР"
05:07
США увеличивают запасы вакцины против обезьяньей оспы
04:15
УЗ назначила на 11 июня эвакуационный поезд из Донбасса во Львов
03:20
Оккупанты анонсировали выдачу российских паспортов в Запорожской области
02:45
Враг бил по Сумщине с территории России, погиб человек – ОВА
01:59
картыАтаки россиян ограничиваются узкими фронтами – военные эксперты
01:24
Юг: ВСУ уничтожили группу российских десантников и вражеский состав боеприпасов
00:57
Байден придумал, как противостоять росту цен и инфляции из-за действий Путина
00:16
Глава ОВА сообщил количество погибших гражданских в Донецкой области за минувшие сутки
Все новости...