СМИ установили имена 3502 погибших в Украине российских военных

Расследование BBC на основе открытых источников установило имена 3502 российских военных, погибших во время агрессии РФ против Украины.

Источник: русская служба BBC

Дословно: "Это неполный список потерь, но собранная информация позволяет анализировать происходящее с российской армией во время войны.

Далеко не обо всех погибших сообщают местные власти. Мы постоянно обнаруживаем на кладбищах в разных городах России новые свидетельства похорон российских военных".

Детали: В расследовании указывается, что 20% установленных погибших служили в ВДВ, 19% – в мотострелковых войсках. 17% всех подтвержденных потерь – офицеры.

На каждом кладбище доля имен, о которых не сообщали власти РФ, варьируется от 30% до 100%.

В эту цифру не вошли пропавшие без вести российские военные, поскольку невозможно установить их число, а также погибшие, вступившие в сепаратистские военные группировки оккупированного Донбасса до 24 февраля 2022 года.

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По состоянию на 9 июня максимальное число погибших военных из региона назвали власти и СМИ Дагестана — 199. Таким образом, вероятно, список подтвержденных потерь содержит по меньшей мере на 40% - 70% меньше погибших имен, чем реально похоронено в России.

Напомним: По данным украинской разведки, количество тел убитых военных РФ растет на оккупированной территории не только из-за крупных потерь на фронте, но и потому, что военное руководство пытается скрыть реальные масштабы потерь. Поэтому практикуется так называемая "дозированная" отправка тел в РФ и максимальное продление этого процесса во времени.

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала вторжения России, в Украине уже уничтожены 31900 российских оккупантов.