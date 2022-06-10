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В уяві Лаврова Польща вже освоює територію України

"Європейська правда"П'ятниця, 10 червня 2022, 14:35

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що Польща "активно освоює" територію України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у п’ятницю, коментуючи слова президента Польщі, який порівняв Владіміра Путіна з Адольфом Гітлером.

"Польща і ті керівники, які допускають подібні сентенції, напевне, їм краще порадити займатися вивченням історії, своєї власної історії, і тих подій, які лежать в основі польської історії. Поки що ми бачимо, що за розмовами про неприпустимість діалогу з Росією польські колеги починають активно освоювати українську територію", - сказав російський міністр.

За його словами, про це свідчать рішення, "які ухвалюють президент Зеленський і Верховна рада, про особливі права поляків".

Крім того, за словами Лаврова, "Польща створює якусь паралельну систему контролю податкової служби України".

Президент Володимир Зеленський має намір внести до парламенту законопроєкт про особливий статус поляків в Україні. За його словами, це відповідь на прийняття Сеймом Польщі закону про допомогу громадянам України, який надає українцям у Польщі майже такі ж права і можливості, як у поляків.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не бачить підстав вести переговори з Путіним і вважає, що західні лідери дарма витрачають час. Він риторично запитав, чи під час Другої світової війни хтось говорив, що Адольфу Гітлеру потрібно зберегти обличчя.

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Теми: ЛавровПольща
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