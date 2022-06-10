Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В воображении Лаврова Польша уже осваивает территорию Украины

"Европейская правда"Пятница, 10 июня 2022, 14:35

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Польша "активно осваивает" территорию Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в пятницу, комментируя слова президента Польши, сравнившего Владимира Путина с Адольфом Гитлером.

"Польша и те руководители, которые допускают подобные сентенции, наверное, им лучше посоветовать заниматься изучением истории, своей собственной истории и тех событий, которые лежат в основе польской истории. Пока мы видим, что за разговорами о недопустимости диалога с Россией польские коллеги начинают активно осваивать украинскую территорию", – сказал российский министр.

По его словам, об этом свидетельствуют решения, "принимаемые президентом Зеленским и Верховной Радой, об особых правах поляков".

Кроме того, по словам Лаврова, "Польша создает некую параллельную систему контроля налоговой службы Украины".

Президент Владимир Зеленский намерен внести в парламент законопроект об особом статусе поляков в Украине. По его словам, это ответ на принятие Сеймом Польши закона о помощи гражданам Украины, который предоставляет украинцам почти такие же права и возможности, как у поляков.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что не видит оснований вести переговоры с Путиным и считает, что западные лидеры зря тратят время. Он риторически спросил, говорил ли кто-то во время Второй мировой войны, что Адольфу Гитлеру нужно сохранить лицо.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЛавровПольша
Главное сегодня

картыАтаки россиян ограничиваются узкими фронтами – военные эксперты

Юг: ВСУ уничтожили группу российских десантников и вражеский состав боеприпасов

Байден придумал, как противостоять росту цен и инфляции из-за действий Путина

Зенитчики Воздушных сил Украины сбили 500-ю цель врага

В Сербии задержали экс-генерала Наумова, сбежавшего в первую ночь войны – источники

Нардепу-коллаборанту Ковалеву заблокировали работу в Раде – СМИ

Все новости...
Лавров
Лавров говорит, что Кремль не будет реагировать на санкции против Путина: "Чем бы дитя ни тешилось"
"Денацификация" Украины. Чего же действительно хочет Путин
Лавров будет говорить в Турции о возобновлении переговоров с Украиной
Последние новости
06:24
Войной в Украине Россия уничтожает мировой порядок – глава Пентагона
05:58
"Военное преступление" – ООН о смертном приговоре 3 иностранцам в "ДНР"
05:07
США увеличивают запасы вакцины против обезьяньей оспы
04:15
УЗ назначила на 11 июня эвакуационный поезд из Донбасса во Львов
03:20
Оккупанты анонсировали выдачу российских паспортов в Запорожской области
02:45
Враг бил по Сумщине с территории России, погиб человек – ОВА
01:59
картыАтаки россиян ограничиваются узкими фронтами – военные эксперты
01:24
Юг: ВСУ уничтожили группу российских десантников и вражеский состав боеприпасов
00:57
Байден придумал, как противостоять росту цен и инфляции из-за действий Путина
00:16
Глава ОВА сообщил количество погибших гражданских в Донецкой области за минувшие сутки
Все новости...