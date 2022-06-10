В воображении Лаврова Польша уже осваивает территорию Украины

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Польша "активно осваивает" территорию Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в пятницу, комментируя слова президента Польши, сравнившего Владимира Путина с Адольфом Гитлером.

"Польша и те руководители, которые допускают подобные сентенции, наверное, им лучше посоветовать заниматься изучением истории, своей собственной истории и тех событий, которые лежат в основе польской истории. Пока мы видим, что за разговорами о недопустимости диалога с Россией польские коллеги начинают активно осваивать украинскую территорию", – сказал российский министр.

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По его словам, об этом свидетельствуют решения, "принимаемые президентом Зеленским и Верховной Радой, об особых правах поляков".

Кроме того, по словам Лаврова, "Польша создает некую параллельную систему контроля налоговой службы Украины".

Президент Владимир Зеленский намерен внести в парламент законопроект об особом статусе поляков в Украине. По его словам, это ответ на принятие Сеймом Польши закона о помощи гражданам Украины, который предоставляет украинцам почти такие же права и возможности, как у поляков.

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Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что не видит оснований вести переговоры с Путиным и считает, что западные лидеры зря тратят время. Он риторически спросил, говорил ли кто-то во время Второй мировой войны, что Адольфу Гитлеру нужно сохранить лицо.