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У Білорусі закриють вільні профспілки робітників, які виступали проти Лукашенка

Мазуренко Альона П'ятниця, 10 червня 2022, 14:36
ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, ФОТО "БЕЛТА"

Генеральний прокурор Білорусі Андрій Швед направив до Верховного суду країни заяву про припинення діяльності профспілок, які виступали проти президентства самопроголошеного Олександра Лукашенка. 

Джерело: білоруське держвидання БЕЛТА 

Дослівно: "Це стосується Вільної профспілки Білоруської, Вільної профспілки металістів, Білоруської незалежної профспілки гірників, хіміків, нафтопереробників, енергетиків, транспортників, будівельників та інших працівників, Білоруської профспілки працівників радіоелектронної промисловості, а також асоціації профспілок "Білоруський конгрес".

Деталі: У генпрокуратурі країни заявили, що з 2020 року діяльність окремих профспілок у Білорусі набула політизованого характеру.

Нібито замість виконання покладених функцій керівники та члени цих організацій брали активну участь у деструктивній діяльності, несанкціонованих масових заходах, розповсюджували інформаційну продукцію екстремістського змісту.

Передісторія: 

  • Під час акції протесту в Мінську 23 серпня 2020 року проти сфальсифікованих виборів президента Білорусі телеграм-канал "Пул першого" опублікував відео, як Лукашенко виходить із вертольота біля Палацу Незалежності, де зібрались беззбройні жителі країни, в бронежилеті і з автоматом у руках.

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Теми: БілорусьЛукашенко
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