У Білорусі закриють вільні профспілки робітників, які виступали проти Лукашенка

Генеральний прокурор Білорусі Андрій Швед направив до Верховного суду країни заяву про припинення діяльності профспілок, які виступали проти президентства самопроголошеного Олександра Лукашенка.

Джерело: білоруське держвидання БЕЛТА

Дослівно: "Це стосується Вільної профспілки Білоруської, Вільної профспілки металістів, Білоруської незалежної профспілки гірників, хіміків, нафтопереробників, енергетиків, транспортників, будівельників та інших працівників, Білоруської профспілки працівників радіоелектронної промисловості, а також асоціації профспілок "Білоруський конгрес".

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Деталі: У генпрокуратурі країни заявили, що з 2020 року діяльність окремих профспілок у Білорусі набула політизованого характеру.

Нібито замість виконання покладених функцій керівники та члени цих організацій брали активну участь у деструктивній діяльності, несанкціонованих масових заходах, розповсюджували інформаційну продукцію екстремістського змісту.

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