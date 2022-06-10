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В Беларуси закроют свободные профсоюзы рабочих, выступавших против Лукашенко

Алена МазуренкоПятница, 10 июня 2022, 14:36
В Беларуси закроют свободные профсоюзы рабочих, выступавших против Лукашенко
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, ФОТО "БЕЛТА"

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед направил в Верховный суд страны заявление о прекращении деятельности профсоюзов, выступавших против президентства самопровозглашенного Александра Лукашенко.

Источник: беларуское госиздание БЕЛТА

Дословно: "Это касается Свободного профсоюза Белорусского, Свободного профсоюза металлистов, Белорусского независимого профсоюза горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников, Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, а также ассоциации профсоюзов "Белорусский конгресс демократических профсоюзов".

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Детали: В генпрокуратуре страны заявили, что с 2020 года деятельность отдельных профсоюзов в Беларуси приобрела политизированный характер.

Якобы вместо выполнения возложенных функций руководители и члены этих организаций принимали активное участие в деструктивной деятельности, несанкционированных массовых мероприятиях, распространяли информационную продукцию экстремистского содержания.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Во время акции протеста в Минске 23 августа 2020 года против сфальсифицированных выборов президента Беларуси телеграмм канал "Пул первого" опубликовал видео, как Лукашенко выходит из вертолета возле у Дворца Независимости, где собрались безоружные жители страны, в бронежилете и с автоматом в руках.

Темы: БеларусьЛукашенко
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