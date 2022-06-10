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10 тисяч маріупольців можуть померти від інфекційних захворювань до кінця року – мер

Роман ПетренкоП'ятниця, 10 червня 2022, 15:26
фото з маріуполя, мерія

Холера, дизентерія та інші захворювання можуть стати причиною загибелі тисяч маріупольців до кінця цього року, повідомив мер окупованого росіянами Маріуполя Вадим Бойченко.

Джерело: Бойченко, якого цитує міськрада Маріуполя

Пряма мова Бойченка: "Епідемічна ситуація з кожним днем погіршується. Масові поховання по всій території міста плюс дощі та підвищення температури повітря. Як результат – масове зростання інфекційних захворювань.

Дизентерія, холера та інші небезпечні інфекційні хвороби можуть стати причиною загибелі приблизно 10 тисяч маріупольців до кінця року. Про це кажуть наші лікарі та це підтверджує Британська розвідка".

Деталі: Бойченко закликає міжнародні місії Червоного Хреста та ООН об’єднатися для створення зелених коридорів для масової евакуації людей з міста.

Нагадаємо: Британська розвідка повідомляла, що Маріуполю загрожує великий спалах холери. 

Теми: Маріупольокупація
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