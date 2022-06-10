10 тисяч маріупольців можуть померти від інфекційних захворювань до кінця року – мер

Холера, дизентерія та інші захворювання можуть стати причиною загибелі тисяч маріупольців до кінця цього року, повідомив мер окупованого росіянами Маріуполя Вадим Бойченко.

Джерело: Бойченко, якого цитує міськрада Маріуполя

Пряма мова Бойченка: "Епідемічна ситуація з кожним днем погіршується. Масові поховання по всій території міста плюс дощі та підвищення температури повітря. Як результат – масове зростання інфекційних захворювань.

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Дизентерія, холера та інші небезпечні інфекційні хвороби можуть стати причиною загибелі приблизно 10 тисяч маріупольців до кінця року. Про це кажуть наші лікарі та це підтверджує Британська розвідка".

Деталі: Бойченко закликає міжнародні місії Червоного Хреста та ООН об’єднатися для створення зелених коридорів для масової евакуації людей з міста.

Нагадаємо: Британська розвідка повідомляла, що Маріуполю загрожує великий спалах холери.