10 тысяч мариупольцев могут умереть от инфекционных заболеваний до конца года – мэр

Холера, дизентерия и другие заболевания могут стать причиной гибели тысяч мариупольцев до конца этого года, сообщил мэр оккупированного россиянами Вадим Бойченко.

Источник: Бойченко, которого цитирует горсовет Мариуполя

Прямая речь Бойченко: "Эпидемическая ситуация с каждым днем ​​ухудшается. Массовые захоронения на всей территории города плюс дожди и повышение температуры воздуха. Как результат – массовый рост инфекционных заболеваний.

Дизентерия, холера и другие опасные инфекционные заболевания могут стать причиной гибели примерно 10 тысяч мариупольцев до конца года. Об этом говорят наши врачи, и это подтверждает Британская разведка".

Детали: Бойченко призывает международные миссии Красного Креста и ООН объединиться по созданию зеленых коридоров для массовой эвакуации людей из города.

Напомним: Британская разведка сообщала, что Мариуполю грозит большая вспышка холеры.