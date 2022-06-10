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10 тысяч мариупольцев могут умереть от инфекционных заболеваний до конца года – мэр

Роман ПетренкоПятница, 10 июня 2022, 15:26
10 тысяч мариупольцев могут умереть от инфекционных заболеваний до конца года – мэр
фото с мариуполя, мерія

Холера, дизентерия и другие заболевания могут стать причиной гибели тысяч мариупольцев до конца этого года, сообщил мэр оккупированного россиянами Вадим Бойченко.

Источник: Бойченко, которого цитирует горсовет Мариуполя

Прямая речь Бойченко: "Эпидемическая ситуация с каждым днем ​​ухудшается. Массовые захоронения на всей территории города плюс дожди и повышение температуры воздуха. Как результат – массовый рост инфекционных заболеваний.

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Дизентерия, холера и другие опасные инфекционные заболевания могут стать причиной гибели примерно 10 тысяч мариупольцев до конца года. Об этом говорят наши врачи, и это подтверждает Британская разведка".

Детали: Бойченко призывает международные миссии Красного Креста и ООН объединиться по созданию зеленых коридоров для массовой эвакуации людей из города.

Напомним: Британская разведка сообщала, что Мариуполю грозит большая вспышка холеры.

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Темы: Мариупольоккупация
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