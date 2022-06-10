Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

10 тысяч мариупольцев могут умереть от инфекционных заболеваний до конца года – мэр

Роман ПетренкоПятница, 10 июня 2022, 15:26
фото с мариуполя, мерія

Холера, дизентерия и другие заболевания могут стать причиной гибели тысяч мариупольцев до конца этого года, сообщил мэр оккупированного россиянами Вадим Бойченко.

Источник: Бойченко, которого цитирует горсовет Мариуполя

Прямая речь Бойченко: "Эпидемическая ситуация с каждым днем ​​ухудшается. Массовые захоронения на всей территории города плюс дожди и повышение температуры воздуха. Как результат – массовый рост инфекционных заболеваний.

Дизентерия, холера и другие опасные инфекционные заболевания могут стать причиной гибели примерно 10 тысяч мариупольцев до конца года. Об этом говорят наши врачи, и это подтверждает Британская разведка".

Детали: Бойченко призывает международные миссии Красного Креста и ООН объединиться по созданию зеленых коридоров для массовой эвакуации людей из города.

Напомним: Британская разведка сообщала, что Мариуполю грозит большая вспышка холеры.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Мариупольоккупация
Главное сегодня

Враг сковывает ВСУ авиацией и артиллерией на 4-х направлениях – сводка штаба

Юг: ВСУ уничтожили группу российских десантников и вражеский состав боеприпасов

Байден придумал, как противостоять росту цен и инфляции из-за действий Путина

Зенитчики Воздушных сил Украины сбили 500-ю цель врага

В Сербии задержали экс-генерала Наумова, сбежавшего в первую ночь войны – источники

Нардепу-коллаборанту Ковалеву заблокировали работу в Раде – СМИ

Все новости...
Мариуполь
Оккупированный Мариуполь: Андрющенко показал, чем россияне кормят детей в школах
Под каждым разрушенным домом в Мариуполе находится от 50 до 100 тел убитых – горсовет
Пушилин угрожает украинским бойцам "трибуналом" до конца лета
Последние новости
07:04
Враг сковывает ВСУ авиацией и артиллерией на 4-х направлениях – сводка штаба
06:24
Войной в Украине Россия уничтожает мировой порядок – глава Пентагона
05:58
"Военное преступление" – ООН о смертном приговоре 3 иностранцам в "ДНР"
05:07
США увеличивают запасы вакцины против обезьяньей оспы
04:15
УЗ назначила на 11 июня эвакуационный поезд из Донбасса во Львов
03:20
Оккупанты анонсировали выдачу российских паспортов в Запорожской области
02:45
Враг бил по Сумщине с территории России, погиб человек – ОВА
01:59
картыАтаки россиян ограничиваются узкими фронтами – военные эксперты
01:24
Юг: ВСУ уничтожили группу российских десантников и вражеский состав боеприпасов
00:57
Байден придумал, как противостоять росту цен и инфляции из-за действий Путина
Все новости...