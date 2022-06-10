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Британська розвідка: РФ контролює більшу частину Сєвєродонецька, спалах холери загрожує Маріуполю

"Європейська правда"П'ятниця, 10 червня 2022, 09:23

Російські війська не досягли успіху в оточенні Сєвєродонецька, а в Маріуполі та Херсоні критична ситуація з медичними послугами та ліками.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки у Twitter, пише "Європейська правда".

"Навколо Сєвєродонецька тривають бої. Росія знову контролює більшу частину міста, але її сили не досягли успіху в спробах оточити ширшу територію з півночі та півдня", - йдеться у повідомленні.

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Також повідомляється, що Росія намагається забезпечити базові комунальні послуги населенню на окупованих територіях. Доступ до безпечної питної води непостійний, є значні перебої в телефонних та інтернет-послугах.

"У Херсоні, ймовірно, критичний дефіцит ліків, а Маріуполю загрожує великий спалах холери. Поодинокі випадки холери зареєстровані з травня. Медичні послуги в Маріуполі, ймовірно, вже близькі до колапсу: великий спалах холери в Маріуполі ще більше погіршить ситуацію", - йдеться у повідомленні.

Напередодні британська розвідка повідомляла, що за останні 48 годин Росія активізувала зусилля в просуванні на південь від Ізюма.

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Теми: Велика БританіяРосіяСєвєродонецьк
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