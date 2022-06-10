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107 день вторгнення: в РФ публікують опитування, що 80% росіян вірять Путіну

Мазуренко Альона П'ятниця, 10 червня 2022, 15:50
ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО GETTY IMAGES

Попри невдачі у війні з Україною, всеросійський центр вивчення громадської думки опублікував результати опитування нібито 78% росіян схвалюють діяльність президента Володимира Путіна, а 80% вірять йому.

Джерело: результати опитування "ВЦИОМ", яке опублікували 10 червня 

Дослівно: "На пряме запитання про довіру Володимиру Путіну позитивно відповіли 80,8% респондентів, Михайлу Мішустіну – 63,5%, Геннадію Зюганову – 33, 1%, Сергію Миронову – 29,2% опитаних, Леоніду Слуцькому – 17,9%, Олексію Нечаєву – 10,1%".

Деталі: Показник схвалення діяльності Путіна з 30 травня до 5 червня 2022 року склав 78,3%.

Також повідомляється, що рівень позитивної оцінки роботи прем'єр-міністра та уряду Росії за останній тиждень склали 53,4% та 52,9% відповідно.

Важливо: Видання "Важливі історії" пише, що в Росії практично не залишилося законних способів виступити проти війни. За коментар у соцмережі, плакат із зірочками чи книгу "Війна та мир" людям загрожує до 15 років колонії.

Під час соцопитувань росіяни бояться висловлювати свою справжню думку про війну.

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На думку соціологів, через це опитування показують, що спецоперація користується високою підтримкою у населення.

Передісторія: 

  • За чотири місяці 2022 року до Адміністрації президента Росії Володимира Путіна надійшло 1,2 мільйона скарг на Міноборони, з них майже 42 тисячі – на проблеми з пошуком зниклих родичів на війні з Україною.
  • Джерела російських видань розповідають, що часто результати соцопитувань доводиться змінювати, щоб вгодити владі. 
  • Результати опитувань щодо війни з Україною, які публікують російські соціологи, практично не змінюються з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. 
  • Загалом в РФ заявляють, що рівень підтримки війни з Україною та дії Путіна підтримують від 70% до 80% росіян.

Теми: опитуванняРосіяПутінсоціологія
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