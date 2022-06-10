Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

107 день вторгнення: в РФ публікують опитування, що 80% росіян вірять Путіну

Альона Мазуренко П'ятниця, 10 червня 2022, 15:50
107 день вторгнення: в РФ публікують опитування, що 80% росіян вірять Путіну
ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО GETTY IMAGES

Попри невдачі у війні з Україною, всеросійський центр вивчення громадської думки опублікував результати опитування нібито 78% росіян схвалюють діяльність президента Володимира Путіна, а 80% вірять йому.

Джерело: результати опитування "ВЦИОМ", яке опублікували 10 червня 

Дослівно: "На пряме запитання про довіру Володимиру Путіну позитивно відповіли 80,8% респондентів, Михайлу Мішустіну – 63,5%, Геннадію Зюганову – 33, 1%, Сергію Миронову – 29,2% опитаних, Леоніду Слуцькому – 17,9%, Олексію Нечаєву – 10,1%".

Реклама:

Деталі: Показник схвалення діяльності Путіна з 30 травня до 5 червня 2022 року склав 78,3%.

Також повідомляється, що рівень позитивної оцінки роботи прем'єр-міністра та уряду Росії за останній тиждень склали 53,4% та 52,9% відповідно.

Важливо: Видання "Важливі історії" пише, що в Росії практично не залишилося законних способів виступити проти війни. За коментар у соцмережі, плакат із зірочками чи книгу "Війна та мир" людям загрожує до 15 років колонії.

ВІДЕО ДНЯ

Під час соцопитувань росіяни бояться висловлювати свою справжню думку про війну.

На думку соціологів, через це опитування показують, що спецоперація користується високою підтримкою у населення.

Передісторія: 

  • За чотири місяці 2022 року до Адміністрації президента Росії Володимира Путіна надійшло 1,2 мільйона скарг на Міноборони, з них майже 42 тисячі – на проблеми з пошуком зниклих родичів на війні з Україною.
  • Джерела російських видань розповідають, що часто результати соцопитувань доводиться змінювати, щоб вгодити владі. 
  • Результати опитувань щодо війни з Україною, які публікують російські соціологи, практично не змінюються з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. 
  • Загалом в РФ заявляють, що рівень підтримки війни з Україною та дії Путіна підтримують від 70% до 80% росіян.

Теми: опитуванняРосіяПутінсоціологія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
опитування
Кожен п'ятий в Україні вважає себе націоналістом – опитування
За пів року зросла частка українців, які орієнтуються на тривалу війну
Переважна більшість українців вірять у хороше майбутнє України
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: