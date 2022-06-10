107 день вторгнення: в РФ публікують опитування, що 80% росіян вірять Путіну

Попри невдачі у війні з Україною, всеросійський центр вивчення громадської думки опублікував результати опитування нібито 78% росіян схвалюють діяльність президента Володимира Путіна, а 80% вірять йому.

Джерело: результати опитування "ВЦИОМ", яке опублікували 10 червня

Дослівно: "На пряме запитання про довіру Володимиру Путіну позитивно відповіли 80,8% респондентів, Михайлу Мішустіну – 63,5%, Геннадію Зюганову – 33, 1%, Сергію Миронову – 29,2% опитаних, Леоніду Слуцькому – 17,9%, Олексію Нечаєву – 10,1%".

Деталі: Показник схвалення діяльності Путіна з 30 травня до 5 червня 2022 року склав 78,3%.

Також повідомляється, що рівень позитивної оцінки роботи прем'єр-міністра та уряду Росії за останній тиждень склали 53,4% та 52,9% відповідно.

Важливо: Видання "Важливі історії" пише, що в Росії практично не залишилося законних способів виступити проти війни. За коментар у соцмережі, плакат із зірочками чи книгу "Війна та мир" людям загрожує до 15 років колонії.

Під час соцопитувань росіяни бояться висловлювати свою справжню думку про війну.

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На думку соціологів, через це опитування показують, що спецоперація користується високою підтримкою у населення.

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