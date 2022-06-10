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107 день вторжения: в РФ публикуют опрос, что 80% россиян верят Путину

Мазуренко Алена Пятница, 10 июня 2022, 15:50
ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО GETTY IMAGES

Несмотря на неудачи в войне с Украиной, всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса, будто 78% россиян одобряют деятельность президента Владимира Путина, а 80% верят ему.

Источник: результаты опроса "ВЦИОМ", опубликованного 10 июня

Дословно: "На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,8% респондентов, Михаилу Мишустину – 63,5%, Геннадию Зюганову – 33,1%, Сергею Миронову – 29,2% опрошенных, Леониду Слуцкому – 17,9%, Алексею Нечаеву – 10,1%.

Детали: Показатель одобрения деятельности Путина с 30 мая по 5 июня 2022 года составил 78,3%.

Также сообщается, что уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составил 53,4% и 52,9% соответственно.

Важно: Издание "Важные истории" пишет, что в России практически не осталось законных способов выступить против войны. За комментарий в соцсети, плакат со звездочками или книгу "Война и мир" людям грозит до 15 лет колонии.

Во время соцопросов россияне боятся выражать свое подлинное мнение о войне.

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По мнению социологов, поэтому опросы показывают, что спецоперация пользуется высокой поддержкой у населения.

Предыстория:

  • За четыре месяца 2022 года в Администрацию президента России Владимира Путина поступило 1,2 миллиона жалоб на Минобороны, из них почти 42 тысячи – на проблемы с поиском пропавших родственников на войне с Украиной.
  • Источники российских изданий рассказывают, что часто результаты соцопросов приходится менять, чтобы угодить властям.
  • Результаты опросов о войне с Украиной, которые публикуют российские социологи, практически не изменяются с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.
  • В целом, в РФ заявляют, что уровень поддержки войны с Украиной и действия Путина поддерживают от 70% до 80% россиян.

Темы: опросРосcияПутинсоциология
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