107 день вторжения: в РФ публикуют опрос, что 80% россиян верят Путину

Несмотря на неудачи в войне с Украиной, всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса, будто 78% россиян одобряют деятельность президента Владимира Путина, а 80% верят ему.

Источник: результаты опроса "ВЦИОМ", опубликованного 10 июня

Дословно: "На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,8% респондентов, Михаилу Мишустину – 63,5%, Геннадию Зюганову – 33,1%, Сергею Миронову – 29,2% опрошенных, Леониду Слуцкому – 17,9%, Алексею Нечаеву – 10,1%.

Детали: Показатель одобрения деятельности Путина с 30 мая по 5 июня 2022 года составил 78,3%.

Также сообщается, что уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составил 53,4% и 52,9% соответственно.

Важно: Издание "Важные истории" пишет, что в России практически не осталось законных способов выступить против войны. За комментарий в соцсети, плакат со звездочками или книгу "Война и мир" людям грозит до 15 лет колонии.

Во время соцопросов россияне боятся выражать свое подлинное мнение о войне.

ВИДЕО ДНЯ

По мнению социологов, поэтому опросы показывают, что спецоперация пользуется высокой поддержкой у населения.

Предыстория: