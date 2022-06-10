71% європейців вважають Україну частиною Європи, але політики вагаються – Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав європейських політиків не вагатися з позитивним рішенням щодо надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу, адже громадська думка на боці України.

Джерело: виступ Зеленського на щорічному Копенгагенському демократичному саміті

Пряма мова Зеленського: "На українському кордоні, на українському Донбасі, під Харковом, на півдні України ми можемо зараз бачити, що український народ справді готовий підкріпити слова про свою незалежність відповідними діями на захист незалежності. Але де той кордон, на якому буде видно, що і Європа готова підкріпити всі важливі для себе слова відповідними діями?

Чому, якщо опитування показують, що 71 відсоток європейців вважають Україну частиною європейської сімʼї, досі є політичні скептики, які вагаються, чи дозволяти нам рух до Європейського Союзу?

Чому, якщо базові цінності Європи передбачають, що кожен народ має однакове значення і його мають однаково поважати, українському народу так довго говорять про те, що він повинен залишитись у "сірій" зоні між Європейським Союзом і Росією?

Чому, якщо Росія цинічно порушує буквально всі життєво важливі документи міжнародного права, досі залишаються ті, хто вагається, чи блокувати будь-які відносини з такою державою?

Тож перше – треба нарешті прибрати цю "сіру" зону, яка так спокушає російську державу. Треба переходити до дій від слів про те, що Україна – це частина європейської сім'ї. Найближчими тижнями Євросоюз може зробити історичний крок, який доведе, що слова про приналежність українського народу до європейської родини не є порожніми".

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Деталі: Президент наголосив, що сталість політичних режимів, організацій та інститутів у сучасному світі засновується на здатності перетворювати слова в дії. Росія засвідчила, що готова швидко переходити від слів про знищення народів і держав до вчинення воєнних злочинів.

Але, на думку Зеленського, майбутнє Європи наразі залежить від готовності демократичного світу перейти від слів про права людини, демократію, свободу і право націй на самовизначення до прямих й однозначних дій.

Президент пропонує, окрім надання статусу кандидата Україні, змінити архітектуру безпеки на Європейському континенті та розробити механізми превентивного покарання агресора, коли він лише погрожує нападом і вбивствами беззбройного населення.

Крім того, надзвичайно важливо забезпечити справедливість через міжнародні інститути та реалізувати покарання для всіх російських воєнних злочинців.

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