71% европейцев считают Украину частью Европы, но политики сомневаются – Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал европейских политиков не сомневаться с положительным решением о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, ведь общественное мнение на стороне Украины.

Источник: выступление Зеленского на ежегодном Копенгагенском демократическом саммите

Прямая речь Зеленского: "На украинской границе, на украинском Донбассе, под Харьковом, на юге Украины мы можем сейчас видеть, что украинский народ действительно готов подкрепить слова о своей независимости соответствующими действиями в защиту независимости. Но где та граница, на которой будет видно, что и Европа готова подкрепить все важные для себя слова ответными действиями?

Почему, если опросы показывают, что 71 процент европейцев считают Украину частью европейской семьи, до сих пор есть колеблющиеся политические скептики, разрешать ли нам движение в Европейский Союз?

Почему, если базовые ценности Европы предполагают, что каждый народ имеет одинаковое значение и его должны уважать, украинскому народу так долго говорят о том, что он должен остаться в "серой" зоне между Европейским Союзом и Россией?

Почему, если Россия цинично нарушает буквально все жизненно важные документы международного права, до сих пор остаются колеблющиеся или блокировать какие-либо отношения с таким государством?

Поэтому первое – надо наконец-то убрать эту "серую" зону, которая так соблазняет российское государство. Надо переходить к действиям от слов о том, что Украина – часть европейской семьи. В ближайшие недели Евросоюз может сделать исторический шаг, который докажет, что слова о принадлежности украинского народа к европейской семье не пусты".

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Детали: Президент подчеркнул, что постоянство политических режимов, организаций и институтов в современном мире основывается на способности превращать слова в действия. Россия показала, что готова быстро переходить от слов об уничтожении народов и государств к совершению военных преступлений.

Но, по мнению Зеленского, будущее Европы сейчас зависит от готовности демократического мира перейти от слов о правах человека, демократии, свободе и праве наций на самоопределение к прямым и однозначным действиям.

Президент предлагает, кроме предоставления статуса кандидата Украине, изменить архитектуру безопасности на Европейском континенте и разработать механизмы превентивного наказания агрессора, когда он угрожает нападением и убийствами безоружного населения.

Кроме того, очень важно обеспечить справедливость через международные институты и реализовать наказание для всех российских военных преступников.

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