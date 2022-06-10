71% европейцев считают Украину частью Европы, но политики сомневаются – Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал европейских политиков не сомневаться с положительным решением о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, ведь общественное мнение на стороне Украины.

Источник: выступление Зеленского на ежегодном Копенгагенском демократическом саммите

Прямая речь Зеленского: "На украинской границе, на украинском Донбассе, под Харьковом, на юге Украины мы можем сейчас видеть, что украинский народ действительно готов подкрепить слова о своей независимости соответствующими действиями в защиту независимости. Но где та граница, на которой будет видно, что и Европа готова подкрепить все важные для себя слова ответными действиями?

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Почему, если опросы показывают, что 71 процент европейцев считают Украину частью европейской семьи, до сих пор есть колеблющиеся политические скептики, разрешать ли нам движение в Европейский Союз?

Почему, если базовые ценности Европы предполагают, что каждый народ имеет одинаковое значение и его должны уважать, украинскому народу так долго говорят о том, что он должен остаться в "серой" зоне между Европейским Союзом и Россией?

Почему, если Россия цинично нарушает буквально все жизненно важные документы международного права, до сих пор остаются колеблющиеся или блокировать какие-либо отношения с таким государством?

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Поэтому первое – надо наконец-то убрать эту "серую" зону, которая так соблазняет российское государство. Надо переходить к действиям от слов о том, что Украина – часть европейской семьи. В ближайшие недели Евросоюз может сделать исторический шаг, который докажет, что слова о принадлежности украинского народа к европейской семье не пусты".

Детали: Президент подчеркнул, что постоянство политических режимов, организаций и институтов в современном мире основывается на способности превращать слова в действия. Россия показала, что готова быстро переходить от слов об уничтожении народов и государств к совершению военных преступлений.

Но, по мнению Зеленского, будущее Европы сейчас зависит от готовности демократического мира перейти от слов о правах человека, демократии, свободе и праве наций на самоопределение к прямым и однозначным действиям.

Президент предлагает, кроме предоставления статуса кандидата Украине, изменить архитектуру безопасности на Европейском континенте и разработать механизмы превентивного наказания агрессора, когда он угрожает нападением и убийствами безоружного населения.

Кроме того, очень важно обеспечить справедливость через международные институты и реализовать наказание для всех российских военных преступников.

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