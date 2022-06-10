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В Україні створили комітет з проведення Євробачення у 2023 році

Альона Мазуренко П'ятниця, 10 червня 2022, 18:38
В Україні створили комітет з проведення Євробачення у 2023 році

Кабінет міністрів створив організаційний комітет з проведення в Україні у 2023 році пісенного конкурсу "Євробачення".

Джерело: представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram

Дослівно: "Створено Організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні у 2023 році пісенного конкурсу "Євробачення" та затверджено його склад".

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Деталі: У Мінкульті повідомили, що співголови Оргкомітету - прем'єр-міністр Денис Шмигаль та керівник Офісу президента Андрій Єрмак, їх заступник - міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Комітет буде координувати дії органів виконавчої влади, інших держорганів, підприємств, установ і організацій під час підготовки та виконання заходів, пов'язаних з проведенням конкурсу.

Пряма мова Ткаченка: "Ми будемо організовувати Євробачення в умовах воєнного стану, тому потрібно дуже швидко розпочати роботу. Адже маємо провести пісенний конкурс на належному рівні".

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  • Гурт Kalush Orchestra посів перше місце і приніс третю в історії перемогу України в Євробаченні. 
  • Президент Володимир Зеленський відреагував на перемогу українського гурту Kalush Orchestra в Євробаченні-2022.

Теми: ЄвробаченняУкраїнавійнаКабінет міністрів
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