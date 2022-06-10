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В Украине был создан комитет по проведению Евровидения в 2023 году

Мазуренко Алена Пятница, 10 июня 2022, 18:38

Кабинет министров создал организационный комитет по проведению в Украине в 2023 году песенного конкурса "Евровидение".

Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

Дословно: "Создан Организационный комитет по подготовке и проведению в Украине в 2023 году песенного конкурса "Евровидение" и утвержден его состав".

Детали: В Минкульте сообщили, что сопредседатели Оргкомитета – премьер-министр Денис Шмигаль и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, их заместитель – министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Комитет будет координировать действия органов исполнительной власти, других госорганов, предприятий, учреждений и организаций при подготовке и выполнении мероприятий, связанных с проведением конкурса.

Прямая речь Ткаченко: "Мы будем организовывать Евровидение в условиях военного положения, поэтому нужно очень быстро начать работу. Мы должны провести песенный конкурс на должном уровне".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Группа Kalush Orchestra заняла первое место и принесла третью в истории победу Украины в Евровидении.
  • Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу украинской группы Kalush Orchestra в Евровидении-2022.

Темы: ЕвровидениеУкраинавойнаКабинет министров
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