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Путін каже, щоби США з союзниками оплатили відбудову Афганістану

Денис КарловськийП'ятниця, 10 червня 2022, 19:07
Путін каже, щоби США з союзниками оплатили відбудову Афганістану
путін з бердимухамедовим у москві. фото: пресслужба кремля

Президент Росії Володимир Путін заявив, що США та їхні союзники мають оплатити зруйновану відбудову інфраструктуру Афганістану.

Джерело: пресслужба Кремля з результатами переговорів Путіна з президентом Туркменістану Сердаром Бердимухамедовим

Пряма мова Путіна: "На наше тверде переконання, основні зобов’язання з реконструкції Афганістану, насамперед фінансові, повинні взяти на себе США та їхні союзники, чия 20-річна присутність й привела цю країну до критичної межі".

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Деталі: Путін обговорив з Бердимухамедовим питання нейтралізації терористичних загроз із території Афганістану.

Водночас Росія нібито не відмовляється від міжнародної співпраці з іншими країнами, в тому числі Індії, Китаєм, США щодо відновлення країни та інтеграції в логістичні та соціальні проєкти регіону.

Нагадаємо: Лідери Заходу спільно з українським військово-політичним керівництвом наполягають, що Росії доведеться профінансувати післявоєнну відбудову України та виплатити репарації за заподіяну шкоду.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Учора 9 червня Путін порівняв себе з російським імператором Петром Першим, який "вимушений повертати" території, захоплюючи сусідні держави.

Теми: ПутінАфганістанТалібанСША
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