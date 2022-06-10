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Путин говорит, чтобы США с союзниками оплатили восстановление Афганистана

Денис КарловскийПятница, 10 июня 2022, 19:07
Путин говорит, чтобы США с союзниками оплатили восстановление Афганистана
путин с бердымухамедовым в москве. фото: пресс-служба кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что США и их союзники должны оплатить разрушенное восстановление инфраструктуры Афганистана.

Источник: пресс-служба Кремля с результатами переговоров Путина с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым

Прямая речь Путина: "По нашему твердому убеждению, основные обязательства по реконструкции Афганистана, в первую очередь, финансовые, должны взять на себя США и их союзники, чье 20-летнее присутствие и привело эту страну к критическому пределу".

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Детали: Путин обсудил с Бердымухамедовым вопросы нейтрализации террористических угроз с территории Афганистана.

В то же время Россия якобы не отказывается от международного сотрудничества с другими странами, в том числе Индией, Китаем, США по восстановлению страны и интеграции в логистические и социальные проекты региона.

Напомним: Лидеры Запада совместно с украинским военно-политическим руководством настаивают, что России придется профинансировать послевоенное восстановление Украины и выплатить репарации за причиненный ущерб.

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Что было раньше: Вчера 9 июня Путин сравнил себя с российским императором Петром Первым, который "вынужден возвращать" территории, захватывая соседние государства.

Темы: ПутинАфганистанТалибанСША
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