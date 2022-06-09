Путін знову прикинувся істориком: каже, що мусить "повертати території"

Президент Росії Володимир Путін вирішив, що на його долю випало "повертати та зміцнювати території".

Джерело: Путін після відвідування виставки "Петро I. Народження імперії", якого цитують кремлівські ЗМІ

Пряма мова Путіна: "Здавалося б, воював (Петро І – ред.) зі Швецією, щось відривав... Нічого не відривав. Він повертав... Те саме й у західному напрямку, це стосується... його там перших походів. Чого боялися-то? Повертав їх, зміцнював. Ось що робив.

На нашу долю теж випало повертати та зміцнювати. Якщо ми виходитимемо з того, що ці базові цінності становлять основу нашого існування, ми, безумовно, досягли успіху у вирішенні завдань, які перед нами стоять…

Росія не наступатиме на ті ж граблі, що й СРСР, її економіка залишиться відкритою".

Деталі: За словами президента країни-агресора, "Росію неможливо обнести парканом".

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