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Путін знову прикинувся істориком: каже, що мусить "повертати території"

Роман ПетренкоЧетвер, 9 червня 2022, 17:46
Путін знову прикинувся істориком: каже, що мусить повертати території
ПУТІН 24 КВІТНЯ. ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Росії Володимир Путін вирішив, що на його долю випало "повертати та зміцнювати території".

Джерело: Путін після відвідування виставки "Петро I. Народження імперії", якого цитують кремлівські ЗМІ

Пряма мова Путіна: "Здавалося б, воював (Петро І – ред.) зі Швецією, щось відривав... Нічого не відривав. Він повертав... Те саме й у західному напрямку, це стосується... його там перших походів. Чого боялися-то? Повертав їх, зміцнював. Ось що робив.

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На нашу долю теж випало повертати та зміцнювати. Якщо ми виходитимемо з того, що ці базові цінності становлять основу нашого існування, ми, безумовно, досягли успіху у вирішенні завдань, які перед нами стоять…

Росія не наступатиме на ті ж граблі, що й СРСР, її економіка залишиться відкритою".

Деталі: За словами президента країни-агресора, "Росію неможливо обнести парканом".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 30 червня минулого року Путін в черговий раз повторив пропагандистську тезу про "єдиний народ", який, мовляв, споконвіку існував в триєдності "великоросів, білоросів і малоросів", який "намагалися розтягнути і роздрібнити", зокрема зусиллями Речі Посполитої і Австро-Угорщини. Путін також вважає, що ініційований Володимиром Зеленським законопроєкт "оголошує російський народ некорінним на території України". Він порівняв цей документ зі зброєю масового ураження.
  • Президент Володимир Зеленський відповів, що українці і росіяни – не один народ, а якби були одним, то над Держдумою в Москві розвивався б жовто-блакитний прапор.
  • Путін опублікував на сайті Кремля статтю українською та російською мовами "про історичну єдність росіян та українців". Путін написав, що українській владі не потрібен Донбас, оскільки той "мирним шляхом не прийме нинішню політику Києва". 

Теми: Путінпропагандаокупаціявійна
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