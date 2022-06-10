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Естонія викликала посла РФ після імперських паралелей від Путіна

"Європейська правда"П'ятниця, 10 червня 2022, 21:15

МЗС Естонії викликало посла Росії в Естонії Владіміра Ліпаєва у зв’язку з нещодавньою заявою президента РФ Владіміра Путіна, який провів паралелі між епохою царя Петра І і сучасною Росією, якій випало "повертати і зміцнювати"

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Postimees.

Віцеканцлер МЗС Рейн Таммсаар розповів, що висловив жаль з приводу слів Путіна, зокрема щодо естонської Нарви.

"В умовах, коли Росія провадить реваншистську політику під соусом ідеології "руского міра", руйнуючи українську державність і націю, це також абослютно неприйнятно", - зазначив він. 

Таммсаар пригадав також ідею у Держдумі РФ відкликати визнання незалежності Литви та погрози "денацифікації" і "демілітаризації" на адресу інших держав. 

"Росія намагається використовувати пропаганду, на додачу до військової сили, для реалізації своїх імперських амбіцій, у тому числі фальсифікуючи історію. Такий підхід неминуче зазнає невдачі і може бути небезпечним для самої Росії", - заявили в МЗС.  

Віцеканцелер МЗС Естонії також підкреслив, що Росія, почавши війну проти України, грубо порушила міжнародне право, та повинна виконати рішення Міжнародного суду ООН, яке зобов’язує її припинити війну. 

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"Вчергове закликаємо Росію негайно вивести війська з України, припинити бойові дії та поважати суверенітет і територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах", - наголосив він. 

Нагадаємо, 9 червня після відвідування виставки "Петро I. Народження імперії" Путін заявив, що на його долю випало "повертати та зміцнювати території", як колись Петру І, і що цар тоді не завойовував, а "повертав" землі.

Теми: ЕстоніяРосіяПутін
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