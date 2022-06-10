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Эстония вызвала посла РФ после имперских параллелей от Путина

"Европейская правда"Пятница, 10 июня 2022, 21:15

МИД Эстонии вызвал посла России в Эстонии Владимира Липаева в связи с недавним заявлением президента РФ Владимира Путина, который провел параллели между эпохой царя Петра I и современной Россией, которой выпало "возвращать и укреплять".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Postimees.

Вицеканцлер МИД Рейн Таммсаар рассказал, что выразил сожаление по поводу слов Путина, в частности в отношении эстонской Нарвы.

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"В условиях, когда Россия проводит реваншистскую политику под соусом идеологии "русского мира", разрушая украинскую государственность и нацию, это также или неприемлемо", - отметил он.

Таммсаар вспомнил также идею Госдумы РФ отозвать признание независимости Литвы и угрозы "денацификации" и "демилитаризации" в адрес других государств.

"Россия пытается использовать пропаганду, в дополнение к военной силе, для реализации своих имперских амбиций, в том числе фальсифицируя историю. Такой подход неизбежно потерпит неудачу и может быть опасен для самой России", - заявили в МИД.

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Вицеканцелер МИД Эстонии также подчеркнул, что Россия, начав войну против Украины, грубо нарушила международное право и должна выполнить решение Международного суда ООН, которое обязывает ее прекратить войну.

"В очередной раз призываем Россию немедленно вывести войска из Украины, прекратить боевые действия и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах", - подчеркнул он.

Напомним, 9 июня после посещения выставки "Петр I. Рождение империи" Путин заявил, что на его долю выпало "возвращать и укреплять территории", как когда-то Петру I, и что царь тогда не завоевывал, а "возвращал" земли.

Темы: ЭстонияРосcияПутин
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