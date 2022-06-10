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Лукашенко допускає, що Білорусь воюватиме за Західну Україну

"Європейська правда"П'ятниця, 10 червня 2022, 21:51
Лукашенко допускає, що Білорусь воюватиме за Західну Україну
Олександр Лукашенко, Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її "не відтягнув Захід".

Про це він заявив у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zerkalo.io.

На думку Лукашенка, Білорусь – це "об'єкт тиску" для Заходу, зокрема з геополітичних причин.

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"Вони (Захід) досі не відійшли від мети вирівняти фронт, щоб він проходив: Смоленськ-Псков, Смоленськ-Брянськ-Курськ і туди до Ростова. Їм треба вирівняти фронт. А ми, тисячу майже кілометрів, цей балкон, його треба зрізати", – припускає він.

Лукашенко додав, що "вони (тобто Захід) перед цим не зупиняться".

"Зайдуть вони з України Західної чи ще звідкись. Ще, може, за Західну Україну доведеться воювати, щоби не відчепили. Тому що це для нас смерті подібне, не лише для українців. Страшні процеси відбуваються навколо", – додав самопроголошений президент.

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Також у п’ятницю Лукашенко закликав білоруських чиновників зробити висновки з після виборчих протестів 2020 року і не допустити повторення українського сценарію.

Нагадаємо, влада Білорусі заявила про продовження військових навчань на кордоні з Україною та західними країнами. А ще самопроголошений президент Александр Лукашенко встиг зробити низку тривожних заяв: про створення оперативного командування для військ на кордоні з Україною, про купівлю російських С-400 та "Іскандерів" і навіть про створення "народного ополчення".

Про те, що стоїть за такими заявами і за яких умов Білорусь надішле війська в Україну, ЄвроПравда поспілкувалася з білоруським військово-політичним оглядачем Ягором Лебядком.

Повну розмову можна послухати на YouTube-каналі "Європейської правди", а найцікавіші цитати експерта можна прочитати у матеріалі Загроза з півночі: що стоїть за військовими приготуваннями Білорусі.

Теми: ЛукашенкоБілорусьвійна
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