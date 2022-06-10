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Лукашенко допускає, що Білорусь воюватиме за Західну Україну

"Європейська правда"П'ятниця, 10 червня 2022, 21:51
Олександр Лукашенко, Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її "не відтягнув Захід".

Про це він заявив у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zerkalo.io.

На думку Лукашенка, Білорусь – це "об'єкт тиску" для Заходу, зокрема з геополітичних причин.

"Вони (Захід) досі не відійшли від мети вирівняти фронт, щоб він проходив: Смоленськ-Псков, Смоленськ-Брянськ-Курськ і туди до Ростова. Їм треба вирівняти фронт. А ми, тисячу майже кілометрів, цей балкон, його треба зрізати", – припускає він.

Лукашенко додав, що "вони (тобто Захід) перед цим не зупиняться".

"Зайдуть вони з України Західної чи ще звідкись. Ще, може, за Західну Україну доведеться воювати, щоби не відчепили. Тому що це для нас смерті подібне, не лише для українців. Страшні процеси відбуваються навколо", – додав самопроголошений президент.

Також у п’ятницю Лукашенко закликав білоруських чиновників зробити висновки з після виборчих протестів 2020 року і не допустити повторення українського сценарію.

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Нагадаємо, влада Білорусі заявила про продовження військових навчань на кордоні з Україною та західними країнами. А ще самопроголошений президент Александр Лукашенко встиг зробити низку тривожних заяв: про створення оперативного командування для військ на кордоні з Україною, про купівлю російських С-400 та "Іскандерів" і навіть про створення "народного ополчення".

Про те, що стоїть за такими заявами і за яких умов Білорусь надішле війська в Україну, ЄвроПравда поспілкувалася з білоруським військово-політичним оглядачем Ягором Лебядком.

Повну розмову можна послухати на YouTube-каналі "Європейської правди", а найцікавіші цитати експерта можна прочитати у матеріалі Загроза з півночі: що стоїть за військовими приготуваннями Білорусі.

Теми: ЛукашенкоБілорусьвійна
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