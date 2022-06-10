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Лукашенко допускает, что Беларусь будет воевать за Западную Украину

"Европейская правда"Пятница, 10 июня 2022, 21:51
Александр Лукашенко, Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предположил, что белорусским войскам, возможно, придется воевать за Западную Украину, чтобы ее "не оттяпал Запад".

Об этом он заявил в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Zerkalo.io.

По мнению Лукашенко, Беларусь – это "объект давления" для Запада, в том числе по геополитическим причинам.

"Они (Запад) до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова. Им надо выровнять фронт. А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать", – заявил он.

Лукашенко добавил, что "они (то есть Запад) перед этим не остановятся".

"Зайдут они с Украины Западной или еще откуда-то. Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг", – добавил политик.

Напомним, власти Беларуси заявили о продолжении военных учений на границе с Украиной и западными странами. А еще самопровозглашенный президент Александр Лукашенко успел сделать ряд тревожных заявлений: о создании оперативного командования для войск на границе с Украиной, о покупке российских С-400 и Искандеров и даже о создании "народного ополчения".

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О том, что стоит за такими заявлениями и при каких условиях Беларусь пришлет войска в Украину, Европравда пообщалась с белорусским военно-политическим обозревателем Ягором Лебядком.

Полный разговор можно послушать на YouTube-канале "Европейской правды", а самые интересные цитаты эксперта можно прочитать в материале Угроза с севера: что стоит за военными приготовлениями Беларуси.

Темы: ЛукашенкоБеларусьвойна
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