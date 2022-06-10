Лукашенко допускает, что Беларусь будет воевать за Западную Украину
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предположил, что белорусским войскам, возможно, придется воевать за Западную Украину, чтобы ее "не оттяпал Запад".
Об этом он заявил в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Zerkalo.io.
По мнению Лукашенко, Беларусь – это "объект давления" для Запада, в том числе по геополитическим причинам.
"Они (Запад) до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова. Им надо выровнять фронт. А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать", – заявил он.
Лукашенко добавил, что "они (то есть Запад) перед этим не остановятся".
"Зайдут они с Украины Западной или еще откуда-то. Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг", – добавил политик.
Напомним, власти Беларуси заявили о продолжении военных учений на границе с Украиной и западными странами. А еще самопровозглашенный президент Александр Лукашенко успел сделать ряд тревожных заявлений: о создании оперативного командования для войск на границе с Украиной, о покупке российских С-400 и Искандеров и даже о создании "народного ополчения".
О том, что стоит за такими заявлениями и при каких условиях Беларусь пришлет войска в Украину, Европравда пообщалась с белорусским военно-политическим обозревателем Ягором Лебядком.
Полный разговор можно послушать на YouTube-канале "Европейской правды", а самые интересные цитаты эксперта можно прочитать в материале Угроза с севера: что стоит за военными приготовлениями Беларуси.