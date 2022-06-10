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Лукашенко – чиновникам: Якщо повториться український сценарій, то не я з автоматом побіжу, а ви

Ірина БалачукП'ятниця, 10 червня 2022, 13:36
Лукашенко – чиновникам: Якщо повториться український сценарій, то не я з автоматом побіжу, а ви
Лукашенко: "Якщо буде заварушка, то не факт, що я з автоматом ось тут бігатиму – ви побіжете попереду". Скриншот з відео

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав білоруських чиновників зробити висновки з після виборчих протестів 2020 року і не допустити повторення українського сценарію.

Джерело: білоруське держвидання БелТА та наближений до Лукашенка Telegram-канал "Пул першого", які цитують виступ Лукашенка на республіканському семінарі-нараді "Актуалізація методів та форм роботи з населенням на місцевому рівні"

Пряма мова Лукашенка: "Якщо ми не зробимо висновку з того, що сталося у 2020 і після, ми зробимо великий крок до українських подій. Але нам буде складніше, ніж Україні. Я вас не лякаю – ви ж знаєте, що я просто так не кажу.

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Дорогі мої, не дай Боже почнеться якась заварушка, ви ж розумієте, що ми (влада – ред.) підемо попереду. І не факт, що я з автоматом ось тут бігатиму – ви побіжите попереду".

Деталі: Лукашенко запитав, чи хочуть цього чиновники, які сидять перед ним, і зазначив, що сам він не хоче.

Він також закликав "зачистити суспільство" від політично заангажованих людей у ​​некомерційних організаціях.

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Пряма мова Лукашенка: "Виявляється, ці НКО, товариства захисту собачок, котів, тварин ніколи нікого не захищали. І не збиралися захищати. Під цією модною вивіскою нам підкидали – а ми раділи! – політично заангажованих людей. Керівникам платили чимало, вони туди збирали і теж потроху платили, знаєте, яких людей. Які були суспільством викинуті на узбіччя, причому справедливо викинуті. І ось вони виплеснулися у перших рядах у 2020 році".

Деталі: За словами Лукашенка, через потурання влади виникли "ось такі маленькі острівці в суспільстві, які абсорбували до себе все, проти чого ми (влада Білорусі – ред.) мали боротися – і отримали (протести після сфальсифікованих виборів президента – ред.)"

"Благо зараз процес пішов жорстко. Я хотів би, щоб влада розуміла, що суспільство має бути зачищене від цих негідників", – підсумував Лукашенко.

Передісторія: 

  • Під час акції протесту в Мінську 23 серпня 2020 року проти сфальсифікованих виборів президента Білорусі телеграм-канал "Пул першого" опублікував відео, як Лукашенко виходить із вертольота біля Палацу Незалежності, де зібрались беззбройні жителі країни, в бронежилеті і з автоматом у руках.

Теми: ЛукашенкоБілорусь
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