У Маріуполі на "зомбімобілях" показують програми про "збирання земель"

У Маріуполі у п’ятницю на екранах, закріплених на вантажівках, показували псевдоісторичні програми про "збирання земель російських".

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

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Дослівно: "Маріуполь. Маразм остаточно закріпився. Ви не повірите, але сьогодні цілий день на зомбімобілях крутили псевдоісторични програми про… Петра Першого та збирання земель російських. Все, як вчора Путін розповідав молоді".

Що передувало: 9 червня президент РФ Володимир Путін після відвідування виставки "Петро I. Народження імперії" заявив, що на його долю теж випало "повертати та зміцнювати території".