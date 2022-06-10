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У Маріуполі на "зомбімобілях" показують програми про "збирання земель"

Катерина ТищенкоП'ятниця, 10 червня 2022, 22:20
скріншот відео

У Маріуполі у п’ятницю на екранах, закріплених на вантажівках, показували псевдоісторичні програми про "збирання земель російських".

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Дослівно: "Маріуполь. Маразм остаточно закріпився. Ви не повірите, але сьогодні цілий день на зомбімобілях крутили псевдоісторични програми про… Петра Першого та збирання земель російських. Все, як вчора Путін розповідав молоді".

Що передувало: 9 червня президент РФ Володимир Путін після відвідування виставки "Петро I. Народження імперії" заявив, що на його долю теж випало "повертати та зміцнювати території".

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Теми: Маріупольпропаганда
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