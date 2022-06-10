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В Мариуполе на "зомбимобилях" показывают программы о "собирании земель"

Катерина ТищенкоПятница, 10 июня 2022, 22:20
В Мариуполе на зомбимобилях показывают программы о собирании земель
скриншот видео

В Мариуполе в пятницу на экранах, закрепленных на грузовиках, показывали псевдоисторические программы о "собирании земель русских".

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

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Дословно: "Мариуполь. Маразм совсем закрепился. Вы не поверите, но сегодня целый день на зомбимобилях крутили псевдоисторические программы о… Петре Первом и собирании земель русских. Все как вчера Путин рассказывал молодежи".

Что предшествовало: 9 июня президент РФ Владимир Путин после посещения выставки "Петр I. Рождение империи" заявил, что на его долю тоже выпало "возвращать и укреплять территории".

Темы: Мариупольпропаганда
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