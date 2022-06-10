В Мариуполе на "зомбимобилях" показывают программы о "собирании земель"

В Мариуполе в пятницу на экранах, закрепленных на грузовиках, показывали псевдоисторические программы о "собирании земель русских".

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Дословно: "Мариуполь. Маразм совсем закрепился. Вы не поверите, но сегодня целый день на зомбимобилях крутили псевдоисторические программы о… Петре Первом и собирании земель русских. Все как вчера Путин рассказывал молодежи".

Что предшествовало: 9 июня президент РФ Владимир Путин после посещения выставки "Петр I. Рождение империи" заявил, что на его долю тоже выпало "возвращать и укреплять территории".