Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

З прифронтового Лисичанська волонтери евакуювали 23 людей

Денис КарловськийП'ятниця, 10 червня 2022, 22:51

Упродовж 10 червня волонтери вивезли в безпеку ще 23 мешканців Лисичанська в Луганській області.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова Гайдая: "Англієць-волонтер Філіпп із Сєвєродонецька вкотре зібрав супербригаду, яким сьогодні вдалося вмовити 23 людини їхати в спокійне місце.

Реклама:

Після того, як евакуація з Сєвєродонецька зупинилася, а в самому місті Філіпп з іншими волонтерами потрапили під обстріли, після лікування - переключилися на Лисичанськ".

Деталі: Серед тих людей, що евакуювали з Лисичанська, вивезли також двох мешканців Сєвєродонецька.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЛисичанськЛуганська областьевакуаціябойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Лисичанськ
У Лисичанську загарбники перетворили всі лікарні на військові шпиталі – МВА
Окупанти вивезли до РФ 50 старшокласників з Лисичанська – ЦНС
Українські військові на околицях Лисичанська – Гайдай
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: