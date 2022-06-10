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З прифронтового Лисичанська волонтери евакуювали 23 людей

Денис КарловськийП'ятниця, 10 червня 2022, 22:51

Упродовж 10 червня волонтери вивезли в безпеку ще 23 мешканців Лисичанська в Луганській області.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова Гайдая: "Англієць-волонтер Філіпп із Сєвєродонецька вкотре зібрав супербригаду, яким сьогодні вдалося вмовити 23 людини їхати в спокійне місце.

Після того, як евакуація з Сєвєродонецька зупинилася, а в самому місті Філіпп з іншими волонтерами потрапили під обстріли, після лікування - переключилися на Лисичанськ".

Деталі: Серед тих людей, що евакуювали з Лисичанська, вивезли також двох мешканців Сєвєродонецька.

Теми: ЛисичанськЛуганська областьевакуаціябойові дії
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