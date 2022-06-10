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Из прифронтового Лисичанска волонтеры эвакуировали 23 человека

Денис КарловскийПятница, 10 июня 2022, 22:51

В течение 10 июня волонтеры вывезли в безопасность еще 23 жителей Лисичанска в Луганской области.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь Гайдая: "Англичанин-волонтер Филипп из Северодонецка собрал супербригаду, которым сегодня удалось уговорить 23 человека ехать в спокойное место.

После того, как эвакуация из Северодонецка остановилась, а в самом городе Филипп с другими волонтерами попали под обстрелы, после лечения – переключились на Лисичанск".

Детали: Среди людей, которые эвакуировали из Лисичанска, вывезли также двух жителей Северодонецка.

Темы: ЛисичанскЛуганская областьэвакуациябоевые действия
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