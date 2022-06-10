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Стефанішина пояснила, що робитиме Україні в разі відмови ЄС щодо статусу кандидата

"Європейська правда"П'ятниця, 10 червня 2022, 22:51

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, як Київ реагуватиме на відмову ЄС надавати статус кандидата на членство Україні.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", вона заявила в п’ятницю під час дискусії, організованої Київським безпековим форумом.

"Для отримання будь-якого рішення, окрім надання Україні статусу кандидата, ми можемо нічого не робити. Ми можемо сидіти склавши руки, заповнивши запитальник і нічого не робити. Але до останньої хвилини, поки не закінчиться саміт, ми будемо боротися за це рішення, бо воно важливо не лише для України, а й усієї Європи", – наголосила Стефанішина.

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Вона додала, що відмова від надання кандидатського статусу Україні послабить позиції лідерів ЄС і посилить – Росії, а "європейські лідери мають усвідомлювати, що наступного історичного моменту, коли буде така мобілізація їхнього суспільства й парламентів на підтримку України, не буде".

"Я вважаю, що будь-які рішення, окрім надання Україні статусу кандидата, послаблять передусім європейських лідерів і наше прагнення, віру українських людей у Європейський проєкт як такий", – додала віцепрем’єрка.

"Тому я думаю, що це рішення нас розчарує, буде сприйнято як зрада в нас. Ми, звичайно, не відмовимось від європейської інтеграції, але будемо відчувати, що європейські лідери свій історичний шанс змарнували", – підсумувала вона.

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Також Стефанішина заявила, що деякі держави-члени Європейського Союзу замість надання Україні статусу кандидата на членство на саміті ЄС наприкінці червня хочуть обмежитись визнанням "європейської перспективи".

Нагадаємо, Україна розраховує отримати статус кандидата на вступ до ЄС на саміті лідерів Євросоюзу 23-24 червня.

За даними джерел, в ЄС підготували "позитивне" і "негативне" рішення щодо статусу кандидата для України.

Теми: євроінтеграція
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