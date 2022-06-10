Стефанишина пояснила, что будет делать Украина в случае отказа ЕС по статусу кандидата

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, как Киев будет реагировать на отказ ЕС предоставлять статус кандидата на членство Украины.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", она заявила в пятницу в ходе дискуссии, организованной Киевским форумом безопасности.

"Для получения любого решения, кроме предоставления Украине статуса кандидата, мы можем ничего не делать. Мы можем сидеть сложа руки, заполнив вопросник и ничего не делать. Но до последней минуты, пока не закончится саммит, мы будем бороться за это решение, потому что оно важно не только для Украины, но и всей Европы", – подчеркнула Стефанишина.

Она добавила, что отказ от предоставления кандидатского статуса Украине ослабит позиции лидеров ЕС и усугубит России, а "европейские лидеры должны осознавать, что следующего исторического момента, когда будет такая мобилизация их общества и парламентов в поддержку Украины, не будет".

"Я считаю, что любые решения, кроме предоставления Украине статуса кандидата, ослабят прежде европейских лидеров и наше стремление, веру украинских людей в Европейский проект как таковой", - добавила вице-премьер.

"Поэтому я думаю, что это решение нас разочарует, будет воспринято как измена у нас. Мы, конечно, не откажемся от европейской интеграции, но будем чувствовать, что европейские лидеры свой исторический шанс упустили", - подытожила она.

Также Стефанишина заявила, что некоторые государства-члены Европейского Союза вместо предоставления Украине статуса кандидата на членство на саммите ЕС в конце июня хотят ограничиться признанием "европейской перспективы".

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Напомним, Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в ЕС на саммите лидеров Евросоюза 23-24 июня.

По данным источников, в ЕС подготовили "положительное" и "негативное" решение о статусе кандидата для Украины.

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