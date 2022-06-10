Зеленський про смертні вироки для британців в ОРДО: сигнал для "пацифістів"

Президент Володимир Зеленський вважає, що "засудження" до смертної кари в ОРДО громадян Великої Британії має спонукати країни Європи об’єднатися й діяти більш рішуче.

Джерело: Зеленський у розмові зі студентами і професорами Universities of Oxford, Cambridge and London та інших провідних закладів освіти Великої Британії

Деталі: Відповідаючи на питання, чи повинна, на його думку, Великобританія після цього випадку діяти більш потужно, Зеленський сказав, що ця країна і її прем’єрміністр Борис Джонсон з самого початку потужно підтримують Україну.

Реклама:

Пряма мова: "Мені здається, навпаки, це той випадок, який підкреслює, що Європа і весь світ, і ті країни-скептики, ті країни, умовні пацифісти у відносинах з РФ, які з ними постійно шукають, як знайти такий настрій в розмові, щоб не похитнути будь-які бізнес-відносини – це саме для таких країн дуже потужний і небезпечний сигнал, що Росія так діє у відношенні будь-яких громадян будь-якої держави.

Мені здається, після таких випадків країни Європи повинні об’єднатися і діяти потужно і засуджувати діями, а не словами".

Більше деталей: Зеленський назвав великою трагедією порушення міжнародного права з боку РФ.

ВІДЕО ДНЯ

"Те, що було зроблено у відношенні громадян Великої Британії – це вже трагічна звичка для цих людей (росіян – ред.). Вони так роблять абсолютно з усіма. Ніяких не може бути виправдань таким крокам і діям", – наголосив він.

Передісторія: