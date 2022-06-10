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Зеленський про смертні вироки для британців в ОРДО: сигнал для "пацифістів"

Катерина ТищенкоП'ятниця, 10 червня 2022, 23:35
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що "засудження" до смертної кари в ОРДО громадян Великої Британії має спонукати країни Європи об’єднатися й діяти більш рішуче.

Джерело: Зеленський у розмові зі студентами і професорами Universities of Oxford, Cambridge and London та інших провідних закладів освіти Великої Британії

Деталі: Відповідаючи на питання, чи повинна, на його думку, Великобританія після цього випадку діяти більш потужно, Зеленський сказав, що ця країна і її прем’єрміністр Борис Джонсон з самого початку потужно підтримують Україну.

Пряма мова: "Мені здається, навпаки, це той випадок, який підкреслює, що Європа і весь світ, і ті країни-скептики, ті країни, умовні пацифісти у відносинах з РФ, які з ними постійно шукають, як знайти такий настрій в розмові, щоб не похитнути будь-які бізнес-відносини – це саме для таких країн дуже потужний і небезпечний сигнал, що Росія так діє у відношенні будь-яких громадян будь-якої держави.

Мені здається, після таких випадків країни Європи повинні об’єднатися і діяти потужно і засуджувати діями, а не словами".

Більше деталей: Зеленський назвав великою трагедією порушення міжнародного права з боку РФ.

"Те, що було зроблено у відношенні громадян Великої Британії – це вже трагічна звичка для цих людей (росіян – ред.). Вони так роблять абсолютно з усіма. Ніяких не може бути виправдань таким крокам і діям", – наголосив він.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 9 червня російські державні ЗМІ повідомили, що двоє британських громадян, 28-річний Ейден Аслін та 48-річний Шон Піннер, постали перед "судом" на підконтрольній Росії території в Донецьку, де їх визнали винними у найманстві та "скоєнні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення так званого конституційного ладу невизнаної псевдореспубліки "ДНР". Згідно з повідомленнями, вони були засуджені до страти разом із громадянином Марокко Сааудуном Брахімом.
  • Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс засудила "вирок" щодо британців.
  • Сполучені Штати висловили стурбованість винесенням "смертного вироку" іноземним громадянам і закликали РФ дотримуватися норм гуманітарного права.
  • Міжнародна правозахисна організація Amnesty International назвала винесені "смертні вироки" фарсом, який порушує Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими, а в Управлінні ООН з прав людини наголосили, що незаконні судові процеси над військовополоненими можна прирівняти до воєнних злочинів.
  • Представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що британці, яким винесли "смертний вирок" сепаратисти так званої "ДНР", не мають права на статус військовополонених.

Теми: ЗеленськийВелика БританіяДНРвійна
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