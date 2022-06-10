Зеленский о смертных приговорах для британцев в ОРДО: сигнал для "пацифистов"

Президент Владимир Зеленский считает, что "приговор" к смертной казни в ОРДО граждан Великобритании должен побудить страны Европы объединиться и действовать более решительно.

Источник: Зеленский в разговоре со студентами и профессорами Universities of Oxford, Cambridge and London и других ведущих учебных заведений Великобритании

Детали: Отвечая на вопрос, должна ли, по его мнению, Великобритания после этого случая действовать более мощно, Зеленский сказал, что эта страна и ее премьер-министр Борис Джонсон с самого начала мощно поддерживают Украину.

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Прямая речь: "Мне кажется, наоборот, это тот случай, который подчеркивает, что Европа и весь мир и те страны-скептики, те страны, условные пацифисты в отношениях с РФ, которые с ними постоянно ищут, как найти такое настроение в разговоре, чтобы не поколебать какие-либо бизнес-отношения – это именно для таких стран очень мощный и опасный сигнал, что Россия так действует по отношению к любым гражданам любого государства.

Мне кажется, после таких случаев страны Европы должны объединиться и действовать мощно и осуждать действиями, а не словами".

Больше деталей: Зеленский назвал большой трагедией нарушения международного права со стороны РФ.

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"То, что было сделано в отношении граждан Великобритании – это трагическая привычка для этих людей (россиян – ред.). Они так поступают абсолютно со всеми. Никаких не может быть оправданий таким шагам и действиям", – подчеркнул он.

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