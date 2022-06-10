Зеленский о смертных приговорах для британцев в ОРДО: сигнал для "пацифистов"
Президент Владимир Зеленский считает, что "приговор" к смертной казни в ОРДО граждан Великобритании должен побудить страны Европы объединиться и действовать более решительно.
Источник: Зеленский в разговоре со студентами и профессорами Universities of Oxford, Cambridge and London и других ведущих учебных заведений Великобритании
Детали: Отвечая на вопрос, должна ли, по его мнению, Великобритания после этого случая действовать более мощно, Зеленский сказал, что эта страна и ее премьер-министр Борис Джонсон с самого начала мощно поддерживают Украину.
Прямая речь: "Мне кажется, наоборот, это тот случай, который подчеркивает, что Европа и весь мир и те страны-скептики, те страны, условные пацифисты в отношениях с РФ, которые с ними постоянно ищут, как найти такое настроение в разговоре, чтобы не поколебать какие-либо бизнес-отношения – это именно для таких стран очень мощный и опасный сигнал, что Россия так действует по отношению к любым гражданам любого государства.
Мне кажется, после таких случаев страны Европы должны объединиться и действовать мощно и осуждать действиями, а не словами".
Больше деталей: Зеленский назвал большой трагедией нарушения международного права со стороны РФ.
"То, что было сделано в отношении граждан Великобритании – это трагическая привычка для этих людей (россиян – ред.). Они так поступают абсолютно со всеми. Никаких не может быть оправданий таким шагам и действиям", – подчеркнул он.
Предыстория:
- 9 июня российские государственные СМИ сообщили, что двое британских граждан, 28-летний Эйден Аслин и 48-летний Шон Пиннер, предстали перед "судом" на подконтрольной России территории в Донецке, где их признали виновными в найме и "совершении действий, направленных на захват власти и свержение так называемого конституционного строя непризнанной псевдореспублики "ДНР". Согласно сообщениям, они были приговорены к смертной казни вместе с гражданином Марокко Сааудуном Брахимом.
- Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс осудила "приговор" в отношении британцев.
- Соединенные Штаты выразили обеспокоенность вынесением "смертного приговора" иностранным гражданам и призвали РФ соблюдать нормы гуманитарного права.
- Международная правозащитная организация Amnesty International назвала вынесенные "смертные приговоры" фарсом, нарушающим Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, а в Управлении ООН по правам человека подчеркнули, что незаконные судебные процессы над военнопленными можно приравнять к военным преступлениям.
- Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что британцы, которым вынесли "смертный приговор" сепаратисты так называемой "ДНР", не имеют права на статус военнопленных.