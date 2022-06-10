Кремль відмовив у статусі військовополонених "засудженим до страти" британцям у "ДНР"

Представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що британці, яким винесли "смертний вирок" сепаратисти так званої "ДНР", не мають права на статус військовополонених.

Джерело: російський "Интерфакс" з посиланням на коментар представниці МЗС РФ

Пряма мова Захарової: "Всупереч заявам британських офіційних осіб, згадані громадяни є не військовополоненими, а найманцями".

Деталі: Захарова послалась на міжнародне гуманітарне право, згідно з положеннями якого начебто британці не є "комбітантами", тому на них не може розповсюджуватись даний статус.

За її словами, звернень, які стосуються Ейдена Асліна та Шона Піннера, від британської сторони до МЗС Росії не надходило.

Що було раніше: 9 червня російські державні ЗМІ повідомили, що двоє британських громадян, 28-річний Ейден Аслін та 48-річний Шон Піннер, постали перед "судом" на підконтрольній Росії території в Донецьку, де їх визнали винними у найманстві та "скоєнні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення так званого конституційного ладу невизнаної псевдореспубліки "ДНР".

Згідно з повідомленнями, вони були засуджені до страти разом із громадянином Марокко Сааудуном Брахімом.

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Нагадаємо: Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс засудила "вирок" щодо британців.

Сполучені Штати висловили стурбованість винесенням "смертного вироку" іноземним громадянам і закликали РФ дотримуватися норм гуманітарного права.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International назвала винесені "смертні вироки" фарсом, який порушує Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими.

В Управлінні ООН з прав людини наголосили, що незаконні судові процеси над військовополоненими можна прирівняти до воєнних злочинів.