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Президент: Шлях Росії за 107 днів – приклад повної деградації держави

Катерина ТищенкоСубота, 11 червня 2022, 00:11
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський вважає шлях Росії за 107 днів повномасштабної війни проти України прикладом повної деградації держави.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Росія хоче розбити кожне місто Донбасу. І це не перебільшення. Як Волоноваху, як Маріуполь. Всі ці руїни у колись щасливих містах, чорні сліди від пожеж, воронки від вибухів – це і є все, що може дати Росія сусідам, Європі, світу.

Мабуть, це найбільш швидкий приклад повної деградації будь-якої держави – той шлях, який пройшла російська держава за 107 днів".

Деталі: Президент зазначив, що на Донбасі тривають "дуже жорстокі бої".

"Українські військові роблять все, щоб зупинити наступальні дії окупантів, наскільки це можливо, наскільки вистачає важкої зброї, сучасної артилерії, всього того, що ми запитували і продовжуємо запитувати у наших партнерів", - підкреслив він.

Зеленський також наголосив, що влада готується до масштабного відновлення держави після війни, і має намір багато чого змінити, однак битви ще тривають, "і саме зараз, у цих дуже тяжких битвах вирішується, коли буде те "після", на яких рубежах ми зламаємо плани окупантів".

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Теми: ЗеленськийвійнаРосіяДонбас
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