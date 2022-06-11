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Президент: Путь России за 107 дней – пример полной деградации государства

Катерина ТищенкоСуббота, 11 июня 2022, 00:11
Президент: Путь России за 107 дней – пример полной деградации государства
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский считает путь России за 107 дней полномасштабной войны против Украины примером полной деградации государства.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Россия хочет разбить каждый город Донбасса. И это не преувеличение. Как Волоноваху, как Мариуполь. Все эти руины в некогда счастливых городах, черные следы от пожаров, воронки от взрывов – это все, что может дать Россия соседям, Европе, миру.

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Пожалуй, это самый быстрый пример полной деградации любого государства – путь, который прошло российское государство за 107 дней".

Детали: Президент отметил, что на Донбассе продолжаются "очень жестокие бои".

"Украинские военные делают все, чтобы остановить наступательные действия оккупантов, насколько это возможно, насколько хватает тяжелого оружия, современной артиллерии, всего того, что мы просили и продолжаем просить у наших партнеров", - подчеркнул он.

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Зеленский также отметил, что власть готовится к масштабному восстановлению государства после войны, и намерена многое изменить, однако битвы еще продолжаются, "и именно сейчас, в этих очень тяжелых битвах решается, когда будет то "после", на каких рубежах мы сломаем планы оккупантов".

Темы: ЗеленскийвойнаРосcияДонбасс
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