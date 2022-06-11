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Атаки росіян обмежуються вузькими фронтами – військові експерти

Ольга Глущенко Субота, 11 червня 2022, 01:59
українські військові, фото: ОК Південь

Аналізуючи бойові дії в росіян в Україні, ISW припускає, що загарбники переважно залишаються прив’язаними до доріг і обмежені вузькими фронтами.

Джерело: американський Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Українські чиновники посилюють і пришвидшуютьзапити на більш досконалі системи озброєння, надані Заходом на тлі повідомлень про зростання переваги російської артилерії.

Враховуючи нинішню поширеність затяжних позиційних боїв, особливо в районі Сєвєродонецьк-Лисичанська, українським військам терміново потрібні нові постачання артилерійських систем.

Оскільки українські війська використовують останні запаси систем зброї та боєприпасів радянських часів, їм знадобиться послідовна підтримка Заходу для переходу до нових ланцюжків постачання боєприпасів і ключових артилерійських систем. Ефективна артилерія ставатиме все більш вирішальною у боях на сході України.

Ключові висновки експертів Інституту:

  • Українські чиновники посилюють термінові запити на західні системи озброєння через перевагу російської артилерії.
  • Російські війська продовжують наземні штурми в межах Сєвєродонецька, але станом на 10 червня ще не мають повного контролю над містом.
  • Загарбники готуються до відновлення наступальних дій на Слов'янськ і досягли незначних успіхів на півночі від міста.
  • Окупанти продовжують зусилля з перерізання траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ і здійснюють штурм населених пунктів поблизу траси.
  • Повідомляється, що російські війська взяли під контроль Кінбурнську косу в північній частині Чорного моря, що дозволить їм продовжити контроль над узбережжям Чорного моря.

За даними про додаткові 10 БТГ, які діють на Харківському напрямку, ймовірно, свідчать про те, що Кремль реорганізував свої підрозділи та, можливо, розгорнув деякі підкріплення, але малоймовірно, що російські сили дійсно збільшили свою бойову потужність на 50%.

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Крім того, російські атаки залишаються здебільшого прив’язаними до доріг та обмеженими вузькими фронтами.

ISW без підтвердження, але з посиланням на різні дані припускає, що росіяни просунулися на південь від Святогірська і перетнули річку Сіверський Донець у районі Святогірськ-Тетянівка.

До аналізу війни Росії в Україні ISW додає карти бойових дій.

 
 
 
 
 

Теми: СШАвійнаРосія
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