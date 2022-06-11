Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Атаки россиян ограничиваются узкими фронтами – военные эксперты

Ольга ГлущенкоСуббота, 11 июня 2022, 01:59
украинские военные, фото: ОК Юг

Анализируя боевые действия у россиян в Украине, ISW предполагает, что захватчики в основном остаются привязанными к дорогам и ограничены узкими фронтами.

Источник: американский Институт изучения войны (ISW)

Детали: Украинские чиновники усиливают и ускоряют свои запросы на более совершенные системы вооружения, предоставленные Западом на фоне сообщений о росте преимуществ российской артиллерии.

Учитывая нынешнюю распространенность затяжных позиционных боев, особенно в районе Северодонецк-Лисичанска, украинским войскам срочно требуются новые поставки артиллерийских систем.

Поскольку украинские войска используют последние запасы оружейных систем и боеприпасов советских времен, им понадобится последовательная поддержка Запада для перехода к новым цепочкам поставки боеприпасов и ключевых артиллерийских систем. Эффективная артиллерия станет все более решающей в боях на востоке Украины.

Ключевые выводы экспертов Института:

  • Украинские чиновники ужесточают срочные запросы на западные системы вооружения из-за превосходства российской артиллерии.
  • Российские войска продолжают наземные штурмы в Северодонецке, но по состоянию на 10 июня еще не имеют полного контроля над городом.
  • Захватчики готовятся к возобновлению наступательных действий на Славянск и добились незначительных успехов к северу от города.
  • Оккупанты продолжают усилия по перерезанию трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск и совершают штурм населенных пунктов вблизи трассы.
  • Сообщается, что русские войска взяли под контроль Кинбурнскую косу в северной части Черного моря, что позволит им продолжить контроль над побережьем Черного моря.

По данным о дополнительных 10 БТГ, действующих на Харьковском направлении, вероятно, говорят о том, что Кремль реорганизовал свои подразделения и, возможно, развернул некоторые подкрепления, но маловероятно, что российские силы действительно увеличили свою боевую мощность на 50%.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, российские атаки остаются, в основном, привязанными к дорогам и ограниченными узкими фронтами.

ISW без подтверждения, но со ссылкой на разные данные предполагает, что россияне продвинулись к югу от Святогорска и пересекли реку Северский Донец в районе Святогорск-Тетяновка.

К анализу войны России в Украине ISW добавляет карты боевых действий.

 
 
 
 

Темы: СШАвойнаРосcия
Главное сегодня

Украина получит сверхсовременные ПВО IRIS-T от Германии в октябре – посол

Россия придумала себе "новую большую восьмерку" –  с Бразилией и Ираном

фотоГлава Еврокомиссии прибыла в Киев для переговоров о статусе кандидата

оновленоОккупанты начали раздавать российские паспорта в оккупированном Мелитополе

Байден: Зеленский не хотел слышать предупреждения о вторжении

фото, видео Вышли "в лоб" 2 танками: защитник рассказал, как в феврале уничтожили большую колонну россиян под Харьковом

Все новости...
Посол Польши в Украине посоветовал европейцам отдать свои земли Путину, чтобы он "сохранил лицо"
На Донбассе ВСУ уничтожили более 20 единиц техники и 30 оккупантов
В Мариуполе на "зомбимобилях" показывают программы о "собирании земель"
Лукашенко допускает, что Беларусь будет воевать за Западную Украину
Последние новости
16:32
Зеленский попросил ЕС ввести седьмой пакет санкций против России
16:31
Фон дер Ляйен рассказала о переговорах в Киеве по заявке Украины на вступление в ЕС
16:24
Украинские войска контролируют треть Северодонецка – ВГА
16:19
Чтобы ощутили опыт войны: Милованов организует вечер с фильтрационной зоной. Украинцы негодуют
16:06
Зеленский – главе Еврокомиссии: от решения ЕС зависит, есть ли будущее у европейского проекта
15:58
"Не купаться!": к побережью Одесщины снова вынесло российскую мину
15:57
Хроника 108 дня войны. ОНЛАЙН
15:53
видеоВ Киевской области восстановили мост, который оккупанты взорвали во время отступления
15:34
аудиоПерехват СБУ: оккупанты не успевают вывозить свой "груз 200" из Украины
15:18
фотоНемецкий министр застрял в лифте с Ляшко во время визита в Украину
Все новости...