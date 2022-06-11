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Атаки россиян ограничиваются узкими фронтами – военные эксперты

Ольга ГлущенкоСуббота, 11 июня 2022, 01:59
Атаки россиян ограничиваются узкими фронтами – военные эксперты
украинские военные, фото: ОК Юг

Анализируя боевые действия у россиян в Украине, ISW предполагает, что захватчики в основном остаются привязанными к дорогам и ограничены узкими фронтами.

Источник: американский Институт изучения войны (ISW)

Детали: Украинские чиновники усиливают и ускоряют свои запросы на более совершенные системы вооружения, предоставленные Западом на фоне сообщений о росте преимуществ российской артиллерии.

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Учитывая нынешнюю распространенность затяжных позиционных боев, особенно в районе Северодонецк-Лисичанска, украинским войскам срочно требуются новые поставки артиллерийских систем.

Поскольку украинские войска используют последние запасы оружейных систем и боеприпасов советских времен, им понадобится последовательная поддержка Запада для перехода к новым цепочкам поставки боеприпасов и ключевых артиллерийских систем. Эффективная артиллерия станет все более решающей в боях на востоке Украины.

Ключевые выводы экспертов Института:

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  • Украинские чиновники ужесточают срочные запросы на западные системы вооружения из-за превосходства российской артиллерии.
  • Российские войска продолжают наземные штурмы в Северодонецке, но по состоянию на 10 июня еще не имеют полного контроля над городом.
  • Захватчики готовятся к возобновлению наступательных действий на Славянск и добились незначительных успехов к северу от города.
  • Оккупанты продолжают усилия по перерезанию трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск и совершают штурм населенных пунктов вблизи трассы.
  • Сообщается, что русские войска взяли под контроль Кинбурнскую косу в северной части Черного моря, что позволит им продолжить контроль над побережьем Черного моря.

По данным о дополнительных 10 БТГ, действующих на Харьковском направлении, вероятно, говорят о том, что Кремль реорганизовал свои подразделения и, возможно, развернул некоторые подкрепления, но маловероятно, что российские силы действительно увеличили свою боевую мощность на 50%.

Кроме того, российские атаки остаются, в основном, привязанными к дорогам и ограниченными узкими фронтами.

ISW без подтверждения, но со ссылкой на разные данные предполагает, что россияне продвинулись к югу от Святогорска и пересекли реку Северский Донец в районе Святогорск-Тетяновка.

К анализу войны России в Украине ISW добавляет карты боевых действий.

 
 
 
 

Темы: СШАвойнаРосcия
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