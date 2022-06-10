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Україна поступається Росії у війні артилерії, потрібна західна зброя – розвідка

Ірина БалачукП'ятниця, 10 червня 2022, 11:53
Україна поступається Росії у війні артилерії, потрібна західна зброя – розвідка
Українські захисники стріляють з артилерії. Фото з Facebook Міноборони

Заступник голови військової розвідки Вадим Скібіцький заявив, що зараз війна в Україні здебільшого артилерійська, у зв'язку з чим Україна програє Росії на передовій та потребує більше зброї із Заходу.

Джерело: The Guardian

Пряма мова Скібіцького: "Зараз це артилерійська війна, і ми програємо з погляду артилерії. Нині все залежить від того, що нам дає (Захід – ред.). Україна має одну артилерійську установку на 10-15 російських артилерійських установок. Наші західні партнери віддали нам близько 10% того, що вони мають".

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Деталі: За його словами, Україна використовує від 5000 до 6000 артилерійських снарядів на день і вже майже витратила всі свої артилерійські боєприпаси. Наразі українські захисники використовують стандартні снаряди НАТО калібру 155.

Скібіцький додав, що Європа також постачає снаряди меншого калібру, але в міру того, як у Європі вони закінчуються, їхня кількість стає меншою.

Представник розвідки наголосив на необхідності поставок Заходом Україні ракетних комплексів дальньої дії для знищення російських артилерійських гармат здалеку.

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The Guardian зазначає, що, за словами радника президента України Олексія Арестовича, Україні потрібно 60 реактивних систем залпового вогню – це набагато більше, ніж обіцяли Велика Британія та США, – щоб мати шанс перемогти Росію.

За даними видання, Україна має намір просити у Заходу перелік озброєння та оборонного обладнання на зустрічі контактної групи з НАТО у Брюсселі 15 червня.

Скібіцький вважає, що найближчим часом війна залишиться переважно артилерійською, а кількість ракетних обстрілів з боку Росії залишиться на нинішньому рівні – по 10-14 пусків на день.

Представник української розвідки зазначив, що останнім часом РФ завдає набагато менше ракетних ударів та використовує старі радянські ракети 1970-х років H-22 – це свідчить про те, що в Росії закінчуються такі боєприпаси. За його підрахунками, окупанти вже витратили близько 60% своїх запасів ракет. А швидко виробляти нові Росія не може через санкції.

Скібіцький також розповів, що наразі Росія для завдання ударів по Україні використовує дальні бомбардувальники, які можуть досягти будь-якої точки України, не виходячи з повітряного простору РФ.

Щодо трьох ліній фронту – то більша частина російських сил зараз перебуває в районі Донбасу та намагається вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

На північному сході України, в районі Харкова, російські сили, за словами Скібіцького, зосередили свої зусилля на обороні після успішного контрнаступу українських захисників.

Водночас у Запорізькій та Херсонській областях, які Росія майже повністю окупувала, російські війська окопуються та вибудовують подвійні, іноді потрійні лінії оборони.

За словами Скібіцького, тепер буде важче відбити ці території назад – і саме тому Україні потрібна зброя.

Представник розвідки наголосив – якщо росіяни досягнуть успіху на Донбасі, вони можуть використати ці території для нового наступу на Одесу, Запоріжжя та Дніпро, бо мета Путіна "вся Україна і навіть більше".

Передісторія: 

Теми: УкраїнавійназброяЗахід
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