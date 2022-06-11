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США збільшують запаси вакцини проти мавпячої віспи

Ольга Глущенко Субота, 11 червня 2022, 05:07
фото: Getty Images

Штати планують збільшити запаси вакцин проти мавпячої віспи через поширення хвороби приблизно в 30 інших країнах, крім африканських.

Джерело: ABC News із посиланням на чиновників з охорони здоров'я

Деталі: Станом на п’ятницю в США було виявлено 45 випадків у 15 штатах та окрузі Колумбія.

Понад 1300 випадків було виявлено приблизно в 30 інших країнах за межами Африки, де вірус є ендемічним.

Чиновники кажуть, що ризик епідемії у США низький, але вживаються запобіжні заходи.

Уряд США має запас із 72 000 доз вакцини Jynneos і очікує ще 300 000 доз від виробника Bavarian Nordic протягом наступних кількох тижнів, сказала Дон О’Коннелл, яка контролює державний запас вакцин для невідкладної допомоги та лікування.

У п'ятницю уряд оголосив, що замовив доставку ще 500 000 доз Jynneos від Bavarian Nordic наприкінці цього року.

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Теми: вакцинаціяздоров'яСША
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