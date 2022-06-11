США збільшують запаси вакцини проти мавпячої віспи
Штати планують збільшити запаси вакцин проти мавпячої віспи через поширення хвороби приблизно в 30 інших країнах, крім африканських.
Джерело: ABC News із посиланням на чиновників з охорони здоров'я
Деталі: Станом на п’ятницю в США було виявлено 45 випадків у 15 штатах та окрузі Колумбія.
Понад 1300 випадків було виявлено приблизно в 30 інших країнах за межами Африки, де вірус є ендемічним.
Чиновники кажуть, що ризик епідемії у США низький, але вживаються запобіжні заходи.
Уряд США має запас із 72 000 доз вакцини Jynneos і очікує ще 300 000 доз від виробника Bavarian Nordic протягом наступних кількох тижнів, сказала Дон О’Коннелл, яка контролює державний запас вакцин для невідкладної допомоги та лікування.
У п'ятницю уряд оголосив, що замовив доставку ще 500 000 доз Jynneos від Bavarian Nordic наприкінці цього року.
Передісторія:
- У Польщі підтвердили перший випадок мавпячої віспи.
- На початку травня 2022 року випадки захворюваності на віспу мавп стали виявляти в Європі.
- У Нігерії зафіксували смерть людини від мавпячої віспи. В Україні наразі немає підтверджених випадків хвороби.