Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США збільшують запаси вакцини проти мавпячої віспи

Ольга Глущенко Субота, 11 червня 2022, 05:07
США збільшують запаси вакцини проти мавпячої віспи
фото: Getty Images

Штати планують збільшити запаси вакцин проти мавпячої віспи через поширення хвороби приблизно в 30 інших країнах, крім африканських.

Джерело: ABC News із посиланням на чиновників з охорони здоров'я

Деталі: Станом на п’ятницю в США було виявлено 45 випадків у 15 штатах та окрузі Колумбія.

Реклама:

Понад 1300 випадків було виявлено приблизно в 30 інших країнах за межами Африки, де вірус є ендемічним.

Чиновники кажуть, що ризик епідемії у США низький, але вживаються запобіжні заходи.

Уряд США має запас із 72 000 доз вакцини Jynneos і очікує ще 300 000 доз від виробника Bavarian Nordic протягом наступних кількох тижнів, сказала Дон О’Коннелл, яка контролює державний запас вакцин для невідкладної допомоги та лікування.

ВІДЕО ДНЯ

У п'ятницю уряд оголосив, що замовив доставку ще 500 000 доз Jynneos від Bavarian Nordic наприкінці цього року.

Передісторія:

Теми: вакцинаціяздоров'яСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
вакцинація
В Україні планують вакцинувати 260 тисяч дітей від кору – Кузін
Чи треба вакцинуватися й продовжувати дію COVID-сертифікату – пояснює МОЗ
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: